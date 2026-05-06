Atlético Baleares: horario en Coruxo y precios para la vuelta en Mallorca

El Atlético Baleares ya conoce los horarios de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Primera RFEF. El conjunto blanquiazul iniciará el play-off lejos de Mallorca, con el partido de ida ante el Coruxo FC, que se disputará el domingo 10 de mayo, a las 19:00 horas, en el Estadio O Vao.

La eliminatoria quedará resuelta una semana después en Palma. El partido de vuelta está programado para el domingo 17 de mayo, a las 12:00 horas, en el Estadio Balear, donde el Atlético Baleares buscará hacer valer el factor campo ante su afición.

Precios para el partido en Palma

El club también ha dado a conocer los precios de las entradas para el encuentro de vuelta. Los abonados podrán acceder por 10 euros, mientras que cada abonado podrá adquirir hasta dos entradas adicionales para amigos al mismo precio. Las localidades para no abonados costarán 15 euros y las destinadas a la afición visitante tendrán un precio de 20 euros. Los seguidores del Coruxo FC estarán ubicados en la Grada Sol, sector A.

La venta de entradas se dividirá en dos fases. La primera fase estará activa del 6 al 11 de mayo, tanto online como en las oficinas del Estadio Balear, abiertas de miércoles a lunes en horario de 9:00 a 19:00 horas. Durante este periodo, los asientos de los abonados permanecerán bloqueados y la compra estará disponible para abonados, amigos de abonados, público general y visitantes. La venta online se mantendrá abierta hasta el domingo.

La segunda fase irá del 12 al 16 de mayo, con venta online y presencial de martes a viernes, también de 9:00 a 19:00 horas. La liberación de los asientos de abonados se producirá el martes 12 de mayo a las 8:00 horas, momento a partir del cual la compra quedará abierta a todo el público. La venta online finalizará el sábado 16.

El día del partido solo habrá venta en taquilla, con entradas a 15 euros para no abonados y a 20 euros para visitantes.

En cuanto a los accesos especiales, los usuarios VIP podrán entrar gratuitamente con su carnet, mientras que los miembros de la APEB tendrán acceso gratuito recogiendo previamente su invitación. En ambos casos, el acceso estará limitado a sus asientos asignados.