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Veinte euros por ver el decisivo derbi del Palmer contra el Fibwi en Son Moix

Los abonados del club turquesa, que actúan como local en el partido del viernes, tendrán entrada gratuita mientras que los del máximo rival solo pagarán diez euros

Se espera una gran entrada en el Palau para un dramático encuentro que puede pasar a ser instrascendente solo si el Tizona Burgos vence al Cartagena

Joan Feliu busca el pase en un partido del Palmer.

Joan Feliu busca el pase en un partido del Palmer. / Palmer Basket

Sebastià Adrover

Sebastià Adrover

Palma

El Palmer Basket anunció que las entradas para el trascendental derbi del viernes ante el Fibwi en el Palau d’Esports de Son Moix costarán veinte euros para lo que no son socios de ninguno de los dos equipos.

Los abonados de los turquesas dispondrán de entrada gratuita y los de rival, después del acuerdo llegado ya a principio de curso y que se llevó a cabo en la primera vuelta, solo pagarán diez euros presentando su carnet. En ambos casos podrán adquirirlas a través de la web del Palmer o en las taquillas el mismo día de partido. Se espera una gran entrada para un encuentro de una importancia máxima en un desenlace de la temporada propio de un guionista de Hollywood.

El deseo del Palmer y del Fibwi es que el Tizona Burgos, salvado matemáticamente en la anterior jornada, gane al Cartagena porque eso supondría la salvación automática de los dos conjuntos de Ciutat.

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En el caso que venzan los cartageneros, el drama es enorme porque el perdedor del derbi bajará a la Segunda FEB y el que lo gane se salvará sobre la bocina.

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