Óscar Troya valora el cruce ante el Numancia: "Nos ha tocado un equipo con mucha historia"

El Poblense vive «un momento histórico», tal y como reconoce Óscar Troya. El conjunto blaugrana conoció este lunes su rival para la semifinal del playoff de ascenso a Primera RFEF: el Numancia.

El técnico de los mallorquines valoró así el cruce que enfrentará a los suyos con el conjunto soriano: «Todos los que estamos en el bombo somos equipos complicados. Nos ha tocado un equipo con mucha historia y mucho fútbol detrás de su escudo. Vamos a hacer lo que hemos hecho durante todo el año: preparar la semana de manera individualizada, muy orientada en el rival, y a competir. Tenemos ganas, es un momento histórico en el club. Esto no se había conseguido nunca y lo estamos viviendo nosotros. Pienso que estaremos a la altura de competir contra cualquiera».

El primer envite será este domingo a las 12:00 horas en Los Pajaritos, un estadio en el que el Mallorca sufrió esta temporada para pasar de ronda en Copa del Rey y en el que el Barcelona de Guardiola llegó a caer en la 2008/09, cuando el Numancia militaba en Primera División.

Los sorianos han salvado los muebles clasificándose para este play off a pesar de que su intención era el ascenso directo. Están en un buen momento ya que acumulan siete partidos sin perder, por lo que se antoja todo un hueso para el conjunto de Óscar Troya.

El equipo está dirigido por Ángel Rodríguez, exjugador de Numancia, Sevilla y Osasuna, hermano del exinternacional Javi Rodríguez, actual técnico del Barça de fútbol sala, y de Benjamín, que pasó por el Mallorca juvenil y su filial, mientras que en la defensa destaca el central canario Carlos Gutiérrez, de 34 años, con amplia experiencia en Segunda División tras su paso por Leganés, Numancia y Huesca, además de una etapa en Japón.

A ello se suma la veteranía de Javi Bonilla, soriano formado en la cantera del Numancia y uno de los protagonistas del ascenso del Mallorca en la temporada 2017-18, curtido en Segunda, Primera RFEF y la antigua Segunda B, en su tercera campaña intentando regresar a la categoría de plata, y la presencia en el centro del campo de Jannick Buyla, zaragozano e internacional con Guinea Ecuatorial en 38 ocasiones, con recorrido en clubes de Primera RFEF como Linares, Nàstic, Tarazona, SD Logroñés y Badajoz.