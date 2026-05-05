Baloncesto | Primera FEB
Opinió | Una jornada de tràmit per a una batalla final
Les derrotes del Palmer Basket i del Fibwi Mallorca deixen la sentència de la temporada en mans del derbi
La majoria de l'afició al bàsquet mallorquí intuïa que la penúltima jornada de la fase regular seria un simple tràmit, una jornada de transició cap a la batalla final de divendres. Les travesses no enganyaven: assaltar la pista de l'Estudiantes o tombar el Corunya a Son Moix semblaven missions més quimèriques que reals. Tot feia pensar que el derbi de la darrera jornada es vestiria amb la toga de jutge per dictar una sentència inapel·lable. I el guió, tossut, s’ha complert, malgrat que els dos conjunts illencs es van resistir a l'inevitable fins a l'últim alè.
Mentre el Tizona de Burgos lligava la salvació i el Melilla s'enfonsava definitivament en l'abisme del descens, el Palmer i el Fibwi veien com se'ls escapava el tren de la permanència per la via ràpida. Al final, el pes de la lògica pressupostària va acabar per esclafar la rebel·lió de la il·lusió.
El conjunt turquesa va tenir la glòria a la punta dels dits, però la victòria se li va escórrer entre les mans en un darrer quart fatídic. Els homes de Díez de Acharán van entrar a la recta final amb un esperançador botí de 9 punts (48-57), després d’haver manat en el marcador amb autoritat. Tanmateix, la profunditat de banqueta del gegant madrileny va ser determinant: 41 punts dels reserves locals contra els minsos 19 del bàndol visitant. L'experiència de Jayson Granger va ser el far que va guiar l'Estudiantes, mentre que el Palmer, massa pendent de la inspiració solitària d'Atencia, va trobar a faltar el foc d’artiller de peces clau com Sanadze, Feliu o Comendador.
A l'altra banda de la moneda, el Fibwi Mallorca va viure un calvari similar. Qui hauria augurat fa unes setmanes que l'equip estaria caminant pel fil del tallant d'aquesta manera? Els de Pablo García van fer somiar Son Moix amb un segon quart pletòric i van arribar a mirar als ulls el totpoderós Corunya (47-42 al tercer acte). Però els partits són maratons de 40 minuts, i al Fibwi se li va buidar el dipòsit en el moment de la veritat. Un parcial de 18-30 en l'últim assalt va ser la llosa definitiva. La manca de punteria i la baixa inesperada d'Aramburu van ser ferides massa profundes davant un aspirant a l'ascens que no va tenir pietat quan el físic dels mallorquins va dir prou.
La realitat és ara crua i sense filtres: la darrera plaça de descens és una ruleta russa entre tres actors (Cartagena, Fibwi i Palmer). El panorama s'ha aclarit per deixar pas a la tempesta perfecta. La sentència es dictarà aquest divendres en un duel fratricida a Son Moix on ja no hi ha marge per a l'error ni espai per a les excuses.
La importància del derbi és majúscula. Una prova d'això va ser la curiosa roda de premsa de Pablo García: es va dedicar més temps a parlar el derbi que vindrà que a lamentar la tretzena derrota consecutiva. Divendres, el bàsquet mallorquí retindrà l'alè. Si el Tizona de Burgos no ho remeia, un sortirà a la superfície i l'altre quedarà atrapat en el pou del descens.
