Fútbol femenino en la quiniela: reivindicación desde 2019, ley desde 2022 y realidad de 5 millones de euros desde ahora

En las quinielas de la temporada 2026/27 habrá partidos de la Liga F en los boletos, cuatro por jornada en principio. Esa es la parte estética de la noticia, también relevante por el crecimiento de visibilidad y atención que reportará a la liga profesional de fútbol femenino. La parte más importante de la noticia, sin embargo, tiene que ver con el apartado presupuestario.

Porque la presencia de partidos de fútbol femenino en las quinielas no es una novedad en sí misma, ya los ha habido desde 2017, si bien de manera muy puntual, al contrario de lo que pasaba ahora. Ni siquiera es una novedad que se le reconozca a la Liga F el derecho a recibir una parte de los impuestos de las quinielas, pues esa modificación normativa ya quedó aprobada y blindada en la Ley del Deporte aprobada el 30 de diciembre de 2022.

Un 15% de la recaudación total

Lo que ha hecho el Gobierno este martes, vía real decreto, es fijar los porcentajes que le corresponderán a la Liga F. El organismo que preside Beatriz Álvarez finalmente se quedará con un 15% de la recaudación de impuestos, un tercio de lo destinado al conjunto de clubs masculinos (Primera y Segunda) y femeninos. Y lo ha hecho tres años y medio después de que la Ley del Deporte ordenara el reparto y la necesidad de definirlo.

Aquel texto, a través una disposición final, modificó el artículo correspondiente de la Ley de Ordenación de Juego de 2011, estableciendo que en el reparto de la recaudación del Impuesto sobre Actividades del Juego de las quinielas, se destinara el "45,50 % para la Liga Nacional de Fútbol Profesional y la Liga nacional femenina de futbol profesional, en los porcentajes que se determinen reglamentariamente".

El legislador desdeñó entonces fijar los porcentajes de reparto entre las competiciones masculina y femenina, aplazando la decisión (y, por tanto, su ejecución) a un futuro desarrollo reglamentario que llega ahora y que se aplicará a partir del 1 de julio de 2026. Al optar por esa vía, la puesta en marcha del imperativo legal se ha retrasado tres años y medio.

La campaña #QuinielasenFemenino

Como ha reivindicado el sindicato AFE, la inclusión del fútbol femenino en las quinielas es una reivindicación que viene de mucho más atrás, al menos desde 2019, cuando el entonces sindicato mayoritario de las futbolistas lanzó la campaña #QuinielasEnFemenino. Mucho más adelante, y ya con la nueva Ley del Deporte aprobada, en junio de 2024, el PP impulsó y logró la aprobación de una proposición no de ley que instaba al Gobierno a incluir partidos de la Liga F en los boletos.

El arranque de los trámites burocráticos que desembocan en el real decreto aprobado este martes se demoró, sin embargo, hasta septiembre de 2024, cuando el Gobierno inició el proceso de consulta previa, en el que participaron hasta seis Ministerios distintos. "Esta medida corrige desigualdades históricas y sitúa al fútbol femenino en el lugar que merece", ha valorado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón

El fútbol femenino, pese al retraso, acoge con satisfacción la noticia de que el proceso habrá finalizado. Entre otras cosas, porque los alrededor de cinco millones de euros que, según diferentes cálculos, puede recibir la Liga F contribuirán a amortiguar el impacto del final de la subvención a la que se comprometió el Gobierno cuando aprobó la profesionalización del campeonato.

El final de las subvenciones

Los clubes recibieron una inyección total de 20 millones de euros en las tres primeras ediciones de la Liga F (2022-25) y otros 7,5 en el presente curso para su puesta en funcionamiento y para la necesaria profesionalización de sus estructuras técnicas y humanas. El cierre de ese grifo de dinero público era un motivo de preocupación importante para una industria que, descontando esas partidas, genera un negocio de unos 15 millones de euros anuales. Es decir, los ingresos de las quinielas le pueden dotar de un incremento de alrededor de un 33%.

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La quiniela, en todo caso, no será la panacea para el fútbol femenino. Se trata de un negocio en claro retroceso, fagocitado por las apuestas deportivas 'online', que en 15 años ha perdido el 70% de su facturación: desde los 543 millones de euros en 2009 hasta los 163 de 2024.