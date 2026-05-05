Caluroso recibimiento a Esperança Cladera tras su bronce en el Mundial de relevos de Botsuana

Esperança Cladera ha sido recibida por todo lo alto este martes a su llegada a Palma, en el aeropuerto de Son Sant Joan. Familiares, amigos y su entrenador, Juan Sancha, le han brindado una calurosa bienvenida a la atleta de Muro tras conquistar el bronce en el Mundial de relevos de Botsuana con el equipo español 4x100 metros.

La mallorquina, junto a Lucía Carrillo, Jaël Bestué y Maribel Pérez, logró la tercera posición con un registro de 42.31 en una carrera dominada por Jamaica, con 42.00, y Canadá con 42.17, récord nacional. La balear cumplió con creces en la tercera posta, tras recibir el testigo de Bestué y dárselo a Pérez sin ningún problema en el relevo.

Ya en la serie de semifinales, con 42.26, la tercera mejor marca española de siempre, este cuarteto había logrado el billete para el Mundial al aire libre de Pekín 2027.

Esperança Cladera, junto a su entrenador Juan Sancha. / P.B.

El pasado domingo no pudo revalidar la plata de Guanzhou (China) en 2025, el primer gran éxito internacional de Cladera, pero el combinado nacional demostró que sigue en la elite de la velocidad internacional al volver a subir al podio. "Estamos malascostumbrando un poco a España. pero es lo que nos merecemos. No nos han regalado nada, este equipo ha pasado un poco por todo, cosas buenas y malas, hemos venido a este campeonato con muchos cambios y ha sido el claro ejemplo de que, trabajando, todo sale", reflexionó la de Muro.

Además, España cerró los Campeonatos del Mundo de relevos con una medalla de plata del 4x400 femenino y la clasificación de cinco equipos (4x400 y 4x100 mixto, 4x100 y 4x400 femenino y 4x400 masculino) para los Mundiales de aire libre de Pekín 2027.