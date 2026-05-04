Rotana La Reserva reúne a 48 jugadores en la quinta prueba balear del Mundial Amateur de Golf

Rotana La Reserva acogió el pasado viernes la quinta prueba del Circuito Balear del Campeonato del Mundo de Golf Amateur (WAGC by SOFT LINE), una cita que reunió a 48 jugadores en una jornada disputada en modalidad Parejas Scramble.

Las parejas ganadoras de cada categoría lograron su clasificación para la Final Balear, prevista para el próximo 8 de agosto en Golf de Andratx, donde se jugarán el acceso a la Final Nacional y, posteriormente, la posibilidad de disputar la Final Mundial en Malasia.

En primera categoría, la victoria fue para Pedro Antonio Salvá y Sandra del Reino, que firmaron una tarjeta de 47 puntos. En segunda categoría, el triunfo correspondió a Alejandro Pavón y Juan Tomás Galmés, también con 47 puntos.

Alejandro Pavón y Juan Tomás Galmés, ganadores de la 2ª categoría. / SOFTLINE

En cuanto a los premios especiales, Xisco Amarró se adjudicó el galardón a la bola más cercana, premiado con una botella de Viña Pomal Rioja Edición Centenario Crianza 2019 y una degustación de queso Mahón D.O.

La jornada comenzó con un desayuno para los participantes, con café ofrecido por Lácteos Palma y una selección de cremadillos de crema, chocolate y cabello de ángel cortesía de La Vida Dolça. Durante el recorrido, el punto halfway gestionado por SOFT LINE ofreció degustaciones de queso Mahón D.O., sobrasada de Embotits Sa Caldera, galletas Quely y aperitivos de 007 Snacks.

Además, los jugadores dispusieron de servicio continuo de bebidas con productos de San Miguel —con y sin alcohol— y Coca-Cola, así como un bocadillo facilitado por el club anfitrión.

La entrega de premios tuvo lugar tras la comida celebrada en el restaurante Es Mayolet. Los trofeos fueron elaborados por LaFiore.

Imagen del campo de golf en el que se ha disputado el 5º Torneo del Circuito Balear del Campeonato del Mundo de Golf Amateur. / SOFTLINE

Con esta prueba, el circuito alcanza ya su quinto torneo en Baleares y refuerza su apuesta por el deporte amateur, el trabajo en equipo y la excelencia organizativa. La organización quiso agradecer especialmente la implicación de jugadores, patrocinadores y colaboradores que hacen posible el desarrollo del circuito.

Entre las empresas colaboradoras figuran Baplin Uniformes, Veneta Cucine, Remax, Quality Center S.L., LaFiore, TBA Logística, Blau, AXA Simó Llabres, Bed’s, Holiday Golf, Ola Hotels, Béns D’Avall, Reserva Rotana, ADN Golf, Rotuldecor, Gispert, Fibwi, Quely, Lácteos Palma, Llucasaldent Gran, Restaurante Andana, Queso Mahón, 007 Snacks, Embotits Sa Caldera, Gastro Carne, Coca-Cola, Air Europa, La Vida Dolça, Mahou San Miguel y Raventós Codorníu.