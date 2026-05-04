De reto social a orgullo local: el CE Algaida celebra 30 años de fútbol femenino

El CE Algaida está de celebración. Y no es una cualquiera, sino una cita muy especial: el 30 aniversario de la creación de su sección de fútbol femenino. Fue en 1996 cuando el club decidió apostar por ella y, desde entonces, el respaldo ha sido constante e inquebrantable. No han faltado etapas complicadas, como reconocen sus propios directivos, ni tampoco la necesidad de superar barreras sociales, pero el balompié femenino se ha mantenido como una pieza clave e intocable en esta localidad de Es Pla. De hecho, el Algaida es hoy en día el club pionero entre los que siguen compitiendo en la actualidad.

La conmemoración, además, tuvo un marcado carácter benéfico, ya que la recaudación se destinó a la lucha contra el cáncer infantil, en apoyo a la asociación La Estrella de na Marta. Junto al conjunto anfitrión participaron equipos como el Independiente, Collerense, Son Sardina, Constància, Balears y Manacor, en una jornada que combinó deporte, compromiso y celebración.

«Para nosotros es un honor poder celebrar este aniversario. Hace treinta años no era ni fácil ni habitual contar con una sección de fútbol femenino. Gracias a aquellas personas que apostaron y lucharon por ello, y al trabajo de continuidad que se ha desarrollado después, hoy podemos decir con orgullo que somos el equipo más antiguo de Mallorca entre los que actualmente compiten», destacó Antoni Mudoy, presidente del CE Algaida.

Actual plantilla del Algaida femenino que milita en la Tercera División. / JV

Para el máximo responsable del club, el hecho de que Algaida se haya convertido en un referente del fútbol femenino resulta especialmente significativo: «Desde hace cuatro años contamos con un segundo equipo en competición, lo que nos ha permitido crecer y consolidarnos como un club de referencia dentro de Es Pla. Esto nos da la posibilidad de ofrecer oportunidades y un futuro a muchas jugadoras».

Más allá del respaldo de las distintas directivas que han pasado por el club en estas tres décadas, una de las figuras clave en el desarrollo del fútbol femenino en la localidad ha sido el directivo Fernando Miguel. Lleva 18 años al frente de esta sección y mantiene intacta la ilusión del primer día, cuando asumió —como él mismo reconoce— las riendas de un proyecto que no era sencillo.

«Es un éxito para un pueblo de apenas seis mil habitantes cumplir treinta años y hacerlo, además, con dos equipos en competición, uno en categoría nacional y otro en regional, algo nada fácil de conseguir», afirmó Miguel con orgullo.

Sobre los orígenes, recordó: «El que lo fundó fue el padre del actual presidente del Lloret, Juan Nicolau. Todo empezó aquí». Y concluyó subrayando la evolución vivida en este tiempo: «El cambio ha sido enorme, tanto a nivel institucional como social. Hace veinte años todavía se decía a las niñas que este era un deporte para niños. Esa mentalidad está desapareciendo y, en la actualidad, el apoyo institucional es mucho mayor».