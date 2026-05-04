Fútbol
Pilotades | El Mallorca Internacional cae ante Osasuna en la ida de la fase de ascenso a Segunda (0-1)
El Mallorca Internacional femenino cayó ayer por 0-1 en Son Moix (campo de césped artificial) ante el Atlético Osasuna, en la ida de la fase de ascenso a la Segunda División. La vuelta, el próximo domingo en las instalaciones de El Tajonar de Pamplona, decidirá qué equipo logra el ascenso ya que el vencedor de esta eliminatoria sube directamente. Un Mallorca Internacional, que dirige Miquel Àngel Tomás, que alineó a Francina Vives, Olivia Colomar, Noa González, Aitana Collado, Teresa Febrer, Ágata Pizà, María Daudero, Saira Beltrán, Abril Sampol, Sofía Canca y Erika Ortega.
La UD Arenal homenajea a Kike Ogazón
El UD Arenal entregó este pasado sábado el escudo de oro a Kike Ogazón, una persona que lleva más de cincuenta años vinculado al club arenaler en que ha desempeñado multitud de cargos. La entrega fue antes del partido de la primera plantilla ante el Platges de Calvià B y acudió a este importante acto el presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Horrach.
Finaliza la División de Honor juvenil
El San Francisco juvenil cayó por 3-4 ante el Sabadell en su despedida. Los escolares jugaron con Josep Mercadal, Abel Verd, Spencer, Yannick (Ferrari), Oriol Tejada, César Guzmán (Horrach), Adrià Aguilera, Jordi León (Alejandro), Burgaya (Dani Molina), Joel Avilés (Álvaro) y Lluís Quirós. También acabaron la Liga el Constància, que fue goleado por el Espanyol y el Mallorca B acaba cuarto tras ganar 2-1 al Nàstic.
El Felanitx cadete se proclama campeón de Liga
El Felanitx A cadete se ha proclamado de manera brillante campeón del grupo A de Primera Regional tras sumar en 24 partidos jugados, 22 victorias, dos empates y ninguna derrota. La campaña que ha realizado este conjunto ha sido extraordinaria.
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