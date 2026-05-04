Miquel Àngel Cuenca y Carme Cladera dominan en la cursa Vall de Sóller

Miquel Àngel Cuenca (Lloseta C.Ciclista) y Carme Cladera (C.A.Diaita) se impusieron con claridad en la Cursa Vall de Soller 2026, disputada este pasado sábado bajo la organización del ayuntamiento y el Club de Muntanya i Escalada de Sóller sobre una distancia de 22 km.

La prueba, encuadrada en el marco de la Copa Balear de Curses de Muntanya, también era campeonato por clubes. El club organizador se proclamó campeón en categoría masculina, mientras que Xendenguets (Esporles) se coronó en la femenina. Finalizaron la cursa 142 corredores con seis retirados en un día lluvioso.

Miquel A. Cuenca dominó las pruebas al adjudicarse el triunfo con un tiempo de 1:59:19, tras superar las alturas de Can Silles y el Puig de l’Ofre. Segundo entró Joan Gomila (Xendenguets) con 2:00:29 y completó la caja Gabriel Martínez (Xendenguets) con 2:00:58. José Daniel Vidal se clasificó cuarto con 2:03:21 y Pau Bestard (Ermassets d’Esporles) acabó quinto con 2:05:51.

La primera mujer en cruzar la meta fue Carme Cladera, con un registro de 2:22:03. En segundo lugar, entró la llosetina Joana María Cañellas (Altura), con 2:34:33 y completó el podio María Alcover (Xendneguets), con un tiempo de 2:50:56. Jessyka M. Santos (CE S’Esperdenyeta) fue cuarta con 2:50:58, mientras que Joana María Torrens (Xendenguets) cruzó la meta como quinta con 2:53:24.

La Mini Cursa Vall de Soller tuvo como vencedores a Felip Marqués (Gynàpolis) con 42:21.7 y Asmaa Sammou (Secció Muntanya C. Pollença) con 52:13.5.

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La clasificación por clubes en hombres fue liderada por el Club de Muntanya i Escalada Soller con 119 puntos; segundo fue Ermessets (Esporles), con 121 puntos y tercero el club Sa Milana, con 153 puntos. En mujeres el equipo campeón, Xendenguets de Esporles, sumó 31 puntos. El club Atletisme Diaita fue segundo con 56.