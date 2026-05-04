Louise Sansó se proclama campeona de la Liga Iberdrola

Temporada histórica. Louise Sansó y el Fundación Cajasol Andalucía cierran de la mejor manera posible un curso 25/26 que quedará para la historia del club. La jugadora mallorquina ganó la Liga Iberdrola tras remontar en la gran final al vigente campeón, el Heidelberg Volkswagen, ante el cual perdieron el primer encuentro en las Islas Canarias y ganaron los dos siguientes en Sevilla.

El equipo andaluz, con la balear siendo un pilar fundamental en sus filas, consigue el doblete de títulos nacionales tras ganar la Copa de SM La Reina el pasado 25 de enero.

A la épica y en casa. Así ha ganó Louise Sansó la Liga Iberdrola este domingo. Se puso cuesta arriba la final de los playoffs cuando, hace una semana, el Fundación Cajasol Andalucía de la central balear cayó en Canarias en el primer choque de la eliminatoria por 3-1. La final se decidiría en Sevilla, aunque la mallorquina y sus compañeras de equipo no lo tendrían fácil. Jugaban sin margen de error, pero con la confianza de quien sabe que jugando a su mejor nivel podrían dar la vuelta a la final.

Vencieron en el primer partido en casa por 3-1 y demostrando que eran capaces de doblegar a sus rivales. Con solidez en su juego y determinación en los momentos importantes del partido, Sansó y sus compañeras igualaban la contienda y se lo jugarían todo el domingo en el tercer y definitivo partido.

Y se sufrió, se sufrió mucho en un encuentro en el que las canarias se llevaron el primer set, el Fundación Cajasol Andalucía remontó poniendo el 2-1 en el luminoso y el Heidelberg Volkswagen se impuso en el cuarto para decidir el título liguero en el tie-break. Fue de infarto, pero fue bonito. Con un 15-9 final en el marcador, Louise Sansó se proclamaba campeona de la Liga Iberdrola. Ni más ni menos.

Una Copa de SM La Reina y una liga en una temporada que la mallorquina no olvidará nunca. En numerosas veces en el 7 ideal de la jornada, varias veces MVP del fin de semana y con los dos títulos más importantes en el vóley español. Sansó cierra así su mejor temporada como jugadora profesional.