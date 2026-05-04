La Federació de Futbol de les Illes Balears define a una plural y representativa Comisión del Centenario

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) continúa avanzando en la conmemoración de su centenario con el respaldo de una comisión de trabajo que lleva más de un año dedicada, con rigor y compromiso, a dar forma a los actos y contenidos de esta efeméride histórica.

Lejos de concebir el centenario como una simple celebración, la FFIB ha apostado por construir un proyecto sólido, con memoria, identidad y proyección de futuro. En este sentido, la Comisión del Centenario se erige como una pieza clave en este proceso, integrando a perfiles profundamente vinculados al fútbol balear desde diferentes ámbitos. Se trata de un grupo formado por representantes de clubes, entrenadores, historiadores, dirigentes y figuras relevantes del ecosistema futbolístico de las islas, con una característica común: su compromiso vital con el desarrollo y la historia de este deporte en Baleares.

Además, la comisión destaca por su carácter territorial, con representación de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera, reflejando así la esencia plural y vertebradora de la FFIB, una institución que ha sabido unir realidades diversas bajo una misma pasión durante los últimos 100 años.

Imagen de la reunión, con Jordi Horrach y Pere Fullana al frente. / FFIB

Al frente de esta comisión se encuentra Pere Fullana, reconocido historiador y figura de referencia en el ámbito cultural y académico de las islas. Fullana ha sido director de la Gran Enciclopedia de Mallorca, del archivo de la Catedral de Mallorca (“La Seu”) y actualmente ejerce como profesor de Historia del Deporte en la Universitat de les Illes Balears (UIB). Su liderazgo ha sido clave para coordinar y dotar de coherencia a un equipo que ha trabajado con una gran responsabilidad: estar a la altura de un siglo de historia del fútbol balear.

La comisión está integrada por nombres destacados como Tolo Verd, presidente de la UD Collerense; Jaume Rigo, histórico secretario del Alqueria Blanca durante más de tres décadas; Tolo Darder, referente del fútbol pitiuso como entrenador y directivo de la junta insular de Eivissa i Formentera; Miquel Solé, ex jugador profesional en las décadas de los 60 y 70 y miembro de la comisión del centenario del Constancia; Toni Salas, ex vicepresidente y directivo histórico del Atlètic Balears; Francina Capellà, historiadora y autora de publicaciones sobre la historia del fútbol en Llucmajor; Paco Perea, presidente de la asociación histórica del fútbol en Menorca; Antoni Tugores, histórico delegado del Mallorca y presidente de la comisión de su centenario en 2016; y Manuel López Lacal, ex directivo de la FFIB y de entidades como La Salle.

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Por parte de la FFIB ha sido recurrente y asidua la participación del presidente, Jordi Horrach, y del director de marketing y eventos, Jaume Colombàs. "Gracias al trabajo de este equipo, el centenario de la FFIB trasciende el ámbito conmemorativo para convertirse en un legado colectivo que pone en valor el pasado, refuerza el presente y proyecta el futuro del fútbol balear. Una labor que refleja, en definitiva, lo que es la FFIB: una gran familia que, desde todas las islas, ha hecho del fútbol mucho más que un deporte", destaca el organismo en una nota.