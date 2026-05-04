“Ahí falta la cuarta”: el Palma Futsal va a por otra Champions

"Ahí falta la cuarta", bromeaba Antonio Vadillo cuando se disponía a atender a los periodistas en la sala 'Conecta Lounge' de Son Moix. El entrenador del Illes Balears Palma Futsal estaba ante los tres imponentes trofeos, al que algunas llaman 'las gemelas', que representan las tres UEFA Futsal Champions League que ha conquistado en las tres últimas temporadas.

Ya con las cámaras grabando, se ha puesto más serio para analizar lo que viene este fin de semana, con la disputa de las semifinales ante el Etoile Lavaloise francés este viernes a las 20:30 horas. “Afrontamos la semana con mucha ilusión, muy contentos de estar por cuarto año consecutivo en la Final Four. Es un privilegio y un sueño estar en esta competición, así que a disfrutarla y a competir al máximo nivel”, ha destacado en el tradicional Media Day celebrado con los medios de comunicación antes de un gran evento. Y no hay ninguno como este, por supuesto.

El técnico andaluz ha puesto en valor la evolución del equipo en un curso marcado por los cambios en la plantilla, las lesiones y un calendario exigente. En este sentido, ha destacado el punto de inflexión de las últimas semanas: “Hemos recuperado a todos los jugadores, hemos podido trabajar más. Era muy importante para nosotros poder entrenar juntos”, ha resaltado tras las dos últimas victorias en la Liga, que le han reportado mucha autoestima, frente al Ribera Navarra (3-7) e Industrias Santa Coloma (5-0).

El jerezano reconoce la dificultad del camino, pero también la fortaleza del grupo: “Hemos tenido un calendario muy exigente. Bendito calendario porque eso quiere decir que estamos compitiendo por todo, pero necesitamos tiempo y trabajo. Hemos sufrido también muchas lesiones, pero al final hemos ido sacando la temporada y llegamos a esta Final Four en el mejor momento”.

Con tres títulos consecutivos en su palmarés europeo, el Palma Futsal se ha consolidado como una referencia en la competición. Vadillo, sin embargo, mantiene intacta la ambición del vestuario: “Ellos ya saben lo importante que es para este club, de sobra es conocido. Es una competición muy bonita. Para mí, la mejor a nivel de clubes. Tiene algo especial porque no sabes cuándo la vas a volver a jugar”.

En cuanto al rival de semifinales, el Étoile Lavalloise, el técnico ha advertido de su potencial pese a ser un equipo menos mediático para el público español: “Tienen muchos internacionales con Marruecos y Francia, que está siendo la sensación como selección actualmente. Son jugadores muy dinámicos que juegan muchos campeonatos a nivel de selecciones año a año”.

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Vadillo ha señalado, además, una de las claves del partido: “Juegan a un ritmo muy alto todos los minutos. A nivel posicional es de los mejores. Conservan mucho la posesión y nos van a exigir ahí. Tenemos que hacernos rápido con la pelota porque si no, vamos a sufrir”.