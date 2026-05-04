Un ejército de voluntarios desbordará el Grand Départ del Tour de Francia 2026: "Va a ser épico. Nos pondrá en el mapa"

Barcelona será el próximo 4 de julio el kilómetro cero del Tour de Francia 2026. La ciudad acogerá por primera vez el Grand Départ de la carrera más prestigiosa del ciclismo mundial, una salida histórica que movilizará a más de 4.000 voluntarios por Catalunya y que ya ha desbordado las previsiones de la organización.

La campaña de voluntariado se abrió para las tres etapas catalanas y en cuestión de semanas ha superado todas las expectativas. Los requisitos oficiales son tener 16 años o más, hablar catalán, castellano o francés, completar una sesión informativa y rellenar el formulario de inscripción. Una vez completado el registro, el próximo 4, 5 y 6 de julio los voluntarios se desplegarán por el territorio catalán para sostener la estructura invisible del Tour llevando a cabo tareas variadas como aportar información al público, apoyo a la organización, control de puntos sensibles, coordinación con municipios y acompañamiento en los tramos de paso.

Amantes del ciclismo

Jordi Coll no lo dudó. Venía del ciclismo, conocía la trastienda de las pruebas y sabía lo que significa pedirle tiempo a la gente. “Cuando me enteré de que habría la posibilidad de ayudar no lo dudé. Organizo una marcha cicloturista de gran formato y movemos más de 600 voluntarios. Sé lo que cuesta movilizar y conseguir que la gente regale su valioso tiempo para causas así y sentí la necesidad de formar parte”, explica.

Para él, el Tour no es solo una carrera. Es una manera de entender la vida sobre dos ruedas. “Es un deporte que empiezas a practicar de pequeño como hobby y va avanzando hasta que forma parte de tu vida”, cuenta Jordi, integrante del Club Ciclista d’en Bas. Desde la Garrotxa, ha pedido estar en la zona de Girona, concretamente en la etapa del Ripollès. Aportará su granito de arena, que muchas veces no tiene nada de glamuroso. Puede ser una mañana larga, una carretera cortada, un cruce que vigilar o una espera bajo el sol antes de que pase el pelotón en apenas unos segundos. “A veces son horas en un cruce de caminos protegiendo a los ciclistas, pero formar parte de este gran evento me parece una experiencia única”, resume.

Respuesta ciudadana

La dimensión del Grand Départ explica la respuesta ciudadana. Catalunya acogerá una salida histórica que implicará a decenas de municipios y más de 350 kilómetros de carrera por carreteras y calles catalanas, según la información difundida en la presentación del voluntariado. La coordinación se realizará con diputaciones, ayuntamientos y cuerpos de seguridad, y el voluntariado complementará el trabajo de servicios específicos como Protección Civil y Agentes Rurales.

Pili Moreno dando vasos de agua en el km 10 del Maratón de BCN. / EPC

Pili Moreno conoce de primera mano cómo se va a gestionar el equipo de voluntarios y tampoco dudó en formar parte de ello. Lo suyo con el voluntariado viene de lejos: lleva 30 años en la Marató de Barcelona, siempre en el mismo punto kilométrico, el 10. Exdeportista, pionera del fútbol femenino en el Barça, entrenadora de natación, salvamento, juez de triatlón y trabajadora del Consell Català de l’Esport, Pili ha tocado todos los palos del deporte y entiende el Tour como una oportunidad mayúscula. “Me apunté enseguida. Va a ser épico y nos pondrá en el mapa. Estaremos dentro de un evento brutal y de unas dimensiones muy grandes”, reseña la voluntaria.

Encaje de perfiles

La organización ya trabaja en el encaje fino de perfiles según las circunstancias. “Estamos ahora filtrando entre voluntarios para ver qué le conviene más a cada uno por localidades y turnos. No hay que ayudar solo cuando pasan los ciclistas, hay mucho trabajo previo y posterior”, recuerda Pili. “Es espectacular que se destinen recursos a traer un evento como el Tour a casa. El mundo entero va a estar fijándose en nosotros. Seremos un escaparate para muchísimas personas de dentro y fuera del mundo del ciclismo que podrán conocer mejor nuestro territorio”, resume Jordi.

De forma similar valora Teresa Puxeu la oportunidad de que Tarragona también forme parte del Tour. "Es una experiencia única, es una oportunidad de vivirlo que hay que ver más allá de las molestias que pueda ocasionar a algunas personas", explica la voluntaria. Lleva vinculada a actividades de voluntariado deportivo desde 2013 y no quiso perder la oportunidad de estar en el Tour.

"Hacemos de todo en Tarragona, desde de montar un cross en el patio de un colegio a grandes eventos. ¿Cómo no iba a unirme al Tour para ver un montaje así de grande?", asegura. "No sé qué me tocará hacer, a veces te toca estar en una puerta de un párking vigilando que no salgan", señala.

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"No todo es bonito"

La voluntaria, que tiene experiencia en los Special Olympics y los Juegos del Mediterraneo, explica que en muchas ocasiones el trabajo es más complejo de lo que parece. "También hay nervios, no todo es bonito. A veces tienes que cortar una calle o la puerta de un párking y todo el mundo quiere sacar el coche justo en ese momento, pero espero disfrutarlo muhco. A veces hago voluntariados de deportes que conozco mucho y otras veces de deportes que no tanto y es genial poderlo conocer desde dentro, el ciclismo es uno de ellos", zanja.