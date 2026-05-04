El Coruxo y Numancia, primeros rivales del Atlético Baleares y Poblense para el ascenso a la Primera RFEF

El Atlético Baleares se enfrentará al Coruxo gallego y el Poblense al histórico Numancia de Soria en la primera eliminatoria del play-off de ascenso a la Primera RFEF, según el sorteo realizado este lunes en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Los blanquiazules, como segundos clasificados y con el factor campo a favor, se medirán al quinto del grupo 1, que logró su pase en la última jornada al ganar al Gimnástica Segoviana por 3-1 y a la derrota del Real Ávila ante el Fabril (0-4). Sobre el papel, el conjunto mallorquín debe imponer su jerarquía sobre un adversario que se ha colado en esta fase en el último suspiro y que ha tenido una trayectoria irregular durante el curso y que llegó a estar más arriba en la tabla durante el curso. Los de Luis Blanco visitarán el Campo do Vao, con capacidad para dos mil espectadores, y ubicado en el sur de Vigo.

El Coruxo tiene en su plantilla a jugadores como Alberto Domínguez, referente histórico del Coruxo con más de 320 partidos; Daniel Ruiz, portero argentino de 30 años que ya fue profesional en su país; David Añón, canterano del Deportivo y que ha desarrollado su carrera en Primera y Segunda RFEF, con experiencia en Polonia y un debut en Primera División y Xabier Sola, máximo goleador con 15 tantos y estrella del equipo.

Papeleta del Coruxo, rival del Baleares. / DM

Por su parte, el Poblense, al ser tercero de su categoría, también dispondrá del factor campo a su favor para medirse al Numancia, que fue cuarto del Grupo 1, con un punto más que el Coruxo. Los sorianos han salvado los muebles clasificándose para este play-off a pesar de que su intención era el ascenso directo. Están en un buen momento ya que acumulan siete partidos sin perder, por lo que se antoja todo un hueso para el conjunto de Óscar Troya.

El equipo está dirigido por Ángel Rodríguez, exjugador de Numancia, Sevilla y Osasuna, hermano del exinternacional Javi Rodríguez, actual técnico del Barça de fútbol sala, y de Benjamín, que pasó por el Mallorca juvenil y su filial, mientras que en la defensa destaca el central canario Carlos Gutiérrez, de 34 años, con amplia experiencia en Segunda División tras su paso por Leganés, Numancia y Huesca, además de una etapa en Japón.

A ello se suma la veteranía de Javi Bonilla, soriano formado en la cantera del Numancia y uno de los protagonistas del ascenso del Mallorca en la temporada 2017-18, curtido en Segunda, Primera RFEF y la antigua Segunda B, en su tercera campaña intentando regresar a la categoría de plata, y la presencia en el centro del campo de Jannick Buyla, zaragozano e internacional con Guinea Ecuatorial en 38 ocasiones, con recorrido en clubes de Primera RFEF como Linares, Nàstic, Tarazona, SD Logroñés y Badajoz.

El Poblense jugará en uno de los estadios más emblemáticos del fútbol español, Los Pajaritos, con capacidad para más de ocho mil espectadores y que ha albergado numerosos encuentros de Primera División. Todo un aliciente más para el conjunto mallorquín, gran revelación de esta Segunda RFEF.

El resto de emparejamientos fueron los siguientes: Real Jaén - Deportivo Alavés B, CD Coria - CD Minera, CD Alcoyano - UD San Sebastián de los Reyes, CD Tudelano - Real Oviedo Vetusta, Utebo - Águilas FC, Getafe b - UD Logroñés y Reus FC - UD Ourense.