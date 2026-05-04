El CN Ciutat de Palma no falla y sella la permanencia en un partido a vida o muerte

El C.N. Ciutat de Palma certificó su permanencia en la Primera División Nacional Masculina tras imponerse por 10-15 al C. Waterpolo Sevilla en la última jornada de la fase 2 del grupo D, disputada este domingo en el C.D. San Pablo.

El conjunto balear afrontaba el encuentro con la obligación de ganar para evitar el descenso y respondió con autoridad desde el primer momento. Un arranque contundente, reflejado en el 2-6 del primer cuarto, permitió al Ciutat de Palma tomar una ventaja que resultaría decisiva en el desarrollo del partido.

Imagen del partido entre el CN Ciutat y el Sevilla. / FotoFG91

A partir de ahí, el choque se igualó, con parciales de 3-3, 2-3 y 3-3, aunque siempre con el equipo visitante manteniendo el control del marcador y gestionando con solvencia la diferencia obtenida en el inicio.

Uno de los factores determinantes fue la eficacia en las jugadas de superioridad, donde el Ciutat de Palma mostró mejores registros que su rival, además de una sólida estructura defensiva que limitó las opciones del conjunto sevillano.

En el apartado ofensivo, destacaron Hugo Rada Rodríguez y Lucas Agullo Vergara, ambos con cinco goles, liderando el ataque del conjunto mallorquín. También aportó Emilio Bautista Armiñana, en un partido en el que el bloque mostró madurez competitiva en un contexto de máxima presión.

El CN Ciutat, recibido en el aeropuerto de Palma por familiares y aficionados. / @fotofg91

Con este resultado, el Ciutat de Palma no solo asegura su continuidad en la categoría, sino que se consolida como el único equipo balear en la Primera División Nacional Masculina, antesala de la División de Honor.

La expedición regresó a Mallorca en la mañana de este lunes, donde fue recibida en el aeropuerto de Palma, a las 10:30 horas, por familiares y aficionados, que quisieron reconocer el esfuerzo del equipo en un momento clave de la temporada.