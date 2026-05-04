Fútbol
El Andratx anuncia el adiós de José Contreras: el mejor entrenador de la historia del club
La entidad de Ponent, recién descendida a Tercera RFEF, y el técnico rescinden "de mutuo acuerdo" su histórica vinculación desde 2018
"Esté donde esté, siempre seré un gallo más", asegura en una emotiva carta el preparador mallorquín
El CE Andratx ha anunciado este lunes que José Contreras deja de ser entrenador del primer equipo en una decisión que se ha tomado "de mutuo acuerdo" entre las partes, tal y como explica el club mallorquín en una nota enviada a los medios de comunicación. La entidad de sa Plana, presidida por Rafa Ribot, estaba pendiente de cerrar el futuro de su banquillo tras el doloroso descenso a Tercera RFEF.
"El club quiere agradecer a Contreras su compromiso, profesionalidad y trabajo durante su etapa al frente del equipo. Desde su llegada al club en 2018, se han logrado tres ascensos, cuatro temporadas en 2ª RFEF y tardes Copa ante el Sevilla FC y la Real Sociedad. Con 265 partidos en su haber, Contreras es, sin ningún tipo de duda, el mejor entrenador de la historia del club", cierra la nota que va acompañada de una carta de despedida del preparador mallorquín.
CARTA DE DESPEDIDA JOSE CONTRERAS A LA AFICIÓN DEL CE ANDRATX
Adiós, familia andritxola. No sé si estoy preparado para escribir esto. Porque hay despedidas que no se pueden explicar… y esta es una de ellas.
El Andratx nunca fue solo un club para mí. Ha sido mi hogar. Mi refugio. Mi vida durante 8 años que se me han quedado grabados para siempre. Llegué con ilusión, con sueños… pero sin saber que aquí iba a encontrar mucho más que fútbol. Encontré una familia. Una forma de sentir. Una identidad. Crecimos juntos desde Preferente. Luchamos, caímos, nos levantamos.
Fuimos campeones. Vivimos la incertidumbre del COVID. Y cuando parecía imposible, volvimos más fuertes para lograr el ascenso a 2ª RFEF. Pero lo que de verdad importa no está en los logros… está en el camino. Porque nunca olvidaré Sa Plana latiendo como un solo corazón. Nunca olvidaré a todo un pueblo empujando, creyendo, soñando con nosotros en aquel partido contra el Sevilla. Ese día entendí que esto era mucho más grande que el fútbol. Me llevo miradas que lo decían todo sin hablar. Abrazos después de cada batalla. Silencios en el vestuario que pesaban más que mil palabras. Lágrimas, risas… vida. Gracias, Rafa Ribot, por cambiar mi destino. Por conﬁar en mí cuando todo empezaba. Por enseñarme y ayudarme a convertirme en lo que soy hoy.
A la aﬁción… vosotros sois el alma de todo esto. Me habéis dado un cariño que no se puede explicar, solo sentir. Y eso no se olvida nunca. A mis jugadores, a mi cuerpo técnico, a la directiva… gracias por cada paso, por cada esfuerzo, por cada momento compartido. Esto ha sido nuestro. Siempre lo será. Hoy me voy… pero no me voy del todo. Porque hay lugares que no se abandonan nunca. Lugares que se quedan a vivir dentro de uno para siempre. Y el Andratx… vive en mí. Esté donde esté, siempre seré un gallo más.
Os quiero,
José Contreras
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