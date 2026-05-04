El Andratx anuncia el adiós de José Contreras: el mejor entrenador de la historia del club

Adiós, familia andritxola. No sé si estoy preparado para escribir esto. Porque hay despedidas que no se pueden explicar… y esta es una de ellas.

El Andratx nunca fue solo un club para mí. Ha sido mi hogar. Mi refugio. Mi vida durante 8 años que se me han quedado grabados para siempre. Llegué con ilusión, con sueños… pero sin saber que aquí iba a encontrar mucho más que fútbol. Encontré una familia. Una forma de sentir. Una identidad. Crecimos juntos desde Preferente. Luchamos, caímos, nos levantamos.

Fuimos campeones. Vivimos la incertidumbre del COVID. Y cuando parecía imposible, volvimos más fuertes para lograr el ascenso a 2ª RFEF. Pero lo que de verdad importa no está en los logros… está en el camino. Porque nunca olvidaré Sa Plana latiendo como un solo corazón. Nunca olvidaré a todo un pueblo empujando, creyendo, soñando con nosotros en aquel partido contra el Sevilla. Ese día entendí que esto era mucho más grande que el fútbol. Me llevo miradas que lo decían todo sin hablar. Abrazos después de cada batalla. Silencios en el vestuario que pesaban más que mil palabras. Lágrimas, risas… vida. Gracias, Rafa Ribot, por cambiar mi destino. Por conﬁar en mí cuando todo empezaba. Por enseñarme y ayudarme a convertirme en lo que soy hoy.

A la aﬁción… vosotros sois el alma de todo esto. Me habéis dado un cariño que no se puede explicar, solo sentir. Y eso no se olvida nunca. A mis jugadores, a mi cuerpo técnico, a la directiva… gracias por cada paso, por cada esfuerzo, por cada momento compartido. Esto ha sido nuestro. Siempre lo será. Hoy me voy… pero no me voy del todo. Porque hay lugares que no se abandonan nunca. Lugares que se quedan a vivir dentro de uno para siempre. Y el Andratx… vive en mí. Esté donde esté, siempre seré un gallo más.

Os quiero,

José Contreras