Las 52 SUPER SERIES 2026 despegan en Puerto Portals

Puerto Portals ejerce esta semana de pista de despegue para la decimoquinta temporada de las 52 SUPER SERIES. En su undécima visita consecutiva a la emblemática sede mallorquina, el mejor circuito de regatas de monocascos de gran premio del mundo desembarca con la parrilla más numerosa de cuantas ha presentado en Puerto Portals: 14 equipos de 11 nacionalidades, incluyendo a tres nuevos: el Caballo Loco de los brasileños Mauro Dottori y Fabio Cotrim; el No Way Back del holandés Pieter Heerema; y el Trinity del sueco Joakim Sundberg.

El programa social se inició con el acto de presentación oficial en el village de la regata, que contó con la participación de Javier de la Plaza en representación de Platoon Aviation; Pablo Torrado, de Alkedo; Guillermo Parada, de Gladiator; y Pedro Mas de Alpha +; el CEO de 52 SUPER SERIES, Agustín Zulueta; y la CEO de Puerto Portals, Corinna Graff.

Primer ensayo general de la temporada

Como marca la tradición, el programa deportivo se inició con la jornada de entrenamiento oficial, cuyos resultados no reparten puntos pero sí aportan valiosísima información a equipos y organización de cara al inicio de la competición.

La bahía de Palma presentó un cielo cubierto y temperaturas muy diferentes a las de la habitual visita del circuito a Mallorca en verano. Pero el viento cumplió, soplando con unos sólidos 10-12 nudos de intensidad que permitieron cumplir el programa del día: dos salidas de ensayo y dos pruebas de dos tramos.

En la primera regata de entrenamiento de la temporada, el podio contó con una inédita doble presencia brasileira. La victoria correspondió al Crioula de Eduardo y Renato Plass, seguido por el tailandés Vayu de la familia Whitcraft y el nuevo Caballo Loco, que compite con el rápido TP52 utilizado por Phoenix hasta la pasada temporada.

La segunda del día fue para el británico Gladiator de Tony Langley, que este año estará timoneado por Guillermo Parada. Segundo fue el Platoon Aviation del alemán Hamr Müller-Spreer y tercero el Trinity.

Las embarcaciones miden sus fuerzas en la jornada de entrenamiento en la bahía de Palma. / Nico Martinez

Más equipos, mayor desafío

Resuelto el primer ensayo general de la temporada, la batalla por el título comienza este martes. Será el momento de empezar a despejar muchas incógnitas para los equipos que han realizado cambios en barco o tripulación, pero especialmente para empezar a descubrir el rendimiento de los tres equipos nuevos. De regreso a tierra, el vigués Pablo Torrado reflexionaba: “Con 14 barcos cambia muchísimo, las llegadas a boya en barlovento van a ser una guerra. Donde antes había huecos, ahora es todo una línea, es muy difícil colarte. Los fallos se van a pagar muy caros y vamos a ver muchos barcos sumar muchos puntos”.

Entre los 192 tripulantes de 24 nacionalidades que competirán esta semana, debuta en las 52 SUPER SERIES Carmen Ruíz como backstay del tailandés Vayu. La regatista mallorquina reconoce que afronta la semana con mucha ilusión: “Hoy he disfrutado un montón: Las presalidas, las salidas justo en la línea, sin un grito, sin nervios, todo el mundo concentrado… En un equipo en el que la mitad de la tripulación es familia, me ha parecido un trabajo muy profesional”.

El alcalde de Calviá, Juan Antonio Amengual, pudo disfrutar de la experiencia 52 SUPER SERIES navegando como invitado a bordo del Paprec del francés Jean-Luc Petithuguenin.

El alcalde de Calviá, Juan Antonio Amengual, invitado a bordo del Paprec. / Nico Martinez

Hasta el sábado

La primera jornada de competición de las 52 SUPER SERIES 2026 constará de dos pruebas puntuables a partir de las 13:00h. De acuerdo con el barcelonés Juan Vila, navegante del Platoon Aviation, podemos esperar brisas ligeras, “probablemente por debajo de los diez nudos, pero suficientes para poder competir. Esa parece que será la tónica de la semana”.

La Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week continuará hasta el sábado, día 9, cuando se coronará al primer líder de la temporada. La competición será retransmitida en directo en la página web y en el canal oficial de 52 SUPER SERIES en YouTube.

Participantes Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week

1. Alegre (GBR), Andy Soriano

2. Alkedo (ITA), Andrea Lacorte

3. Alpha + (HKG), Shawn y Tina Kang

4. Caballo Loco (BRA), Mauro Dottori y Fabio Cotrim

5. Crioula (BRA), Eduardo y Renato Plass

6. Gladiator (GBR), Tony Langley

7. Paprec (FRA), Jean-Luc Petithuguenin

8. Platoon Aviation (GER), Harm Müller-Spreer

9. Provezza (TUR), Ergin Imre

10. No Way Back (NED), Pieter Heerema

11. Sled (USA), Takashi Okura

12. Teasing Machine (FRA), Eric de Turckheim

13. Trinity (SWE), Joakim Sundberg

14. Vayu (THA), Familia Whitcraft