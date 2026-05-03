El Toro ata la permanencia y el Palma se enfanga

El Toro Rugby Club, en un gran partido jugado de poder a poder, superó al Sitges por 29-25 y certificó matemáticamente la tranquilidad en la fase por la permanencia de la División de Honor B. Todo lo contrario que un Palma Rugby Unión que no levanta cabeza y que cayó con claridad en la Foixarda ante el BUC por 56-14, en duelos correspondientes a la séptima jornada.

En el caso de El Toro, superó a un Sitges que, pese a arrancar de forma horrible el partido (12-0, minuto 9), supo reaccionar para llegar al descanso con empate a 15. Tras el intermedio, el encuentro fue un constante toma y daca, con iniciativa en el marcador de los catalanes y respuesta certera del quince calvianer, liderado por la mejor versión de Jalo Piña. Con todo, el marcador no se decantó del lado local hasta que Marco della Savia ensayó y el propio Piña completó la puntuación con el definitivo 29-25.

El Palma, con pie y medio en la Liga balear

Muy diferente fue la historia de un Palma Rugby Unión que solo aguantó quince minutos la solidez ofensiva del BUC de Tommy Vallejos. Tras igualar a 7 con un ensayo de Marcelo Gallina y la conversión de Nico Anglés, apareció la apisonadora local. Un parcial de 28-0 dejó el partido prácticamente cerrado al descanso (35-7).

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Tras el intermedio, el Palma sacó ligeramente la cabeza. Un ensayo de Afonso Carreira, con conversión de Nico Anglés, dio algo de vida a los palmesanos (35-14). Fue un espejismo. El BUC siguió a lo suyo y, con un parcial de 21-0, cerró un contundente 56-14 que deja al Palma Rugby Unión con un pie y medio en categoría balear.