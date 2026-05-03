Fútbol | Segunda RFEF
Estos son los posibles rivales del Atlético Baleares y el Poblense en los play-offs
Los equipos mallorquines jugarán la vuelta de la primera ronda por el ascenso en casa
Palmesanos y poblers se clasificarán en caso de empate a goles en la eliminatoria
El Atlético Baleares y el Poblense conocerán este lunes sus rivales en la primera ronda del play-off de ascenso a Primera RFEF, cuyo sorteo (13:00 horas, sede de la RFEF) determinará el camino inicial de ambos representantes baleares en la fase decisiva de la temporada.
El Atlético Baleares, segundo clasificado del Grupo 3 de Segunda RFEF, se enfrentará a uno de los equipos que han terminado quintos en sus respectivas ligas. Los posibles rivales del once dirigido por Luis Blanco son el Coruxo gallego, el Tudelano, el Jaén y el Coria extremeño.
Ventaja de campo y en caso de empate
El conjunto mallorquín afrontará esta primera eliminatoria con la ventaja de que, en caso de empate tras los dos partidos, se clasificará al haber finalizado mejor posicionado en la liga regular. Esa condición puede ser clave en una ronda que se disputará a doble partido y que marcará el primer paso hacia el ascenso.
Por su parte, el Poblense de Óscar Troya, tercero en este Grupo 3, también disputará el partido de vuelta en casa. El equipo de sa Pobla se medirá a uno de los cuartos clasificados: Numancia, Utebo, Xerez o Getafe B.
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