La Sandberg PalmaVela se aprieta ante la jornada final

Penúltima jornada maratoniana en la Sandberg PalmaVela. El viento, que sopló con buena intensidad en todo momento, en torno a 12-15 nudos, puso en jaque la pericia de los cuatro comités de regata, con constantes roles que obligaron incluso a anular pruebas y recolocar campos. Especialmente difícil fue para el área Bravo en la que la lucha de dos vientos (Levante-Xaloc) hizo que las salidas se retrasasen hasta más allá de las 13:30 horas. Con todo, el programa pudo completarse, alargando la jornada de regatas en la bahía de Palma hasta bien entrada la tarde.

La clasificación provisional de la 22ª Sandberg PalmaVela, a falta de la última jornada de competición, está liderada por el alemán Rose en IMA/IRC, el holandés No way back en TP 52, el español Formula X en ORC 2, Hyatt Hydra Youth en ORC 3, Just the Job en ORC 4-5, Mia Gioia en ORC A2 0-3, Guaguanco IV en ORC A2 4-5, Abracadabra en ORC Sportboat, el británico Flight of Durgan en Espíritu de Tradición, Jupiter en Dragon, y Femme Fatale en Flying Fifteen. El estonio Nola es matemáticamente ya vencedor en ORC 1 y el británico Ino Veritas en ORC 0.

Ino Veritas no da opción

Las tres regatas disputadas ayer por la clase ORC 0 en el campo Charlie dejan a Ino Veritas como líder indiscutible por tercer día consecutivo, tras firmar un pleno de victorias. Matemáticamente ya es ganador.

El cambio en ORC 0 llega en sus principales perseguidores. Aproperties – Blue Carbon, de Toni Guiu, y Aifos 500 salían al agua con los mismos puntos, un empate que se decantó a favor del barco patroneado por el almirante Jaime Rodríguez-Toubes. Con dos segundos puestos en la jornada, el barco de la Armada Española se sitúa en la segunda plaza provisional con una ventaja de cuatro puntos sobre el equipo del RCN de Barcelona. Elena Nova, del RCN Palma, es segundo tras perder el liderato provisional de ORC 1 ante un imbatible Nola. El barco estonio de los armadores Margus Uudam y Taavet Hinrikus, con el gallego Gonzalo Araújo entre sus filas, además del medallista olímpico Nick Rogers y el navegante oceánico sueco Aksel Magdahl, firmó tres primeros que lo confirman matemáticamente como el vencedor de esta 22ª Sandberg PalmaVela. Hydra Forelle Estates arrebata el cajón de bronce a Vargen, a sólo un punto. Por su parte, los barcos de mayor eslora de la flota disputaron una regata costera de 30 millas, con un recorrido bastante similar al de la jornada anterior.

El Wally 80 alemán Rose, patroneado por Andreu Juan y armado por Sven Wackerhagen volvieron a llevarse el gato al agua. Por un minuto escaso de diferencia impidió la victoria del Wallycento Tilakkhana II, con 22 tripulantes entre los que destacan nombres de la vela oceánica internacional.

Continúa en la tercera plaza el más pequeño en eslora –20 metros- y el más reciente -botado en 2019-, el español Pelotari Project. El barco de Andrés Varela (RCN Port Pollença) reúne a muchos nombres conocidos de la vela balear, andaluza y canaria, como Luis Doreste o Domingo Manrique y cuenta a la caña con Gabriel Juan.

También completaron una regata costera, aunque ligeramente más corta –de unas 20 millas-, otras cinco clases de la flota. En ORC 4-5, Just the Job (CV Port Andratx) fue el mejor de la costera y sube una posición en detrimento del líder de la jornada anterior, Tres Mares. La tripulación del CN Arenal fue cuarta y se queda a un punto del nuevo líder. El Tris Tras, del patrón y armador Joan Lladó (CN Sa Ràpita), fue segundo y ocupa la tercera posición. A bordo navegan los regatistas del equipo preolímpico español de la RFEV Nacho Baltasar —representante en París 2024— y Marta Cardona —campeona del mundo de 470 mixto—.

Pasadas las 12:30 horas tomaban la salida los ORC A2 (doble tripulación). Tras poco más de dos horas de regata, en ORC A2 0-3 se impuso Mia Gioia para situarse al frente de la clasificación, mientras que Guaguanco IV continúa como líder en ORC A2 4-5. En Espíritu de Tradición el británico Flight of Durgan suma una nueva victoria parcial a su casillero y no suelta el liderato provisional.

No Way Back resiste

Los TP52 comenzaron puntuales las dos pruebas Barlovento/Sotavento, aunque en el campo Charlie tampoco estuvieron exentos de cambios de recorrido por los cambios de dirección del viento.

No Way Back de Pieter Heerema, antiguo barco y tripulación de Quantum Racing, consolidó un sólido liderato al frente de la clasificación tras firmar un primero y un segundo, resultados que le permiten seguir al frente de la flota más numerosa de esta edición de la Sandberg PalmaVela.

«Se esperaba un día clásico de Palma, con entre 12 y 16 nudos de viento, sol y algo de mar movida», explicaba el navegante Michele Ivaldi. «La izquierda estaba favorecida y siempre había una buena pelea por el extremo de baliza en la salida; nosotros optamos por ser conservadores y no meternos en esas luchas en la línea. Tuvimos un buen día, con condiciones realmente agradables, y es fantástico estar aquí ahora mismo».

Con una victoria parcial y un segundo puesto, el británico Kine fue el mejor de la jornada en ORC 2, aunque no logró desbancar del liderato al Formula X, del armador y patrón Rodrigo Sanz. El equipo del RCN de Palma acusó una salida prematura en la primera prueba, lo que le obligó a repetir la salida. Aun así, logró firmar un tercero y un primero, dejando la clasificación general al rojo vivo de cara a la jornada final.

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Hyatt Hydra Youth, en ORC3, consiguió escaparse del triple empate en la cabeza de la tabla. Por su parte, las clases Dragon y Flying Fifteen son las dos únicas que conforman flota de barcos iguales y entre las dos suman un total de 18 embarcaciones. Tras dos nuevas mangas no hay cambios en las generales en las que sus líderes ganan las dos pruebas y se mantienen se mantienen al frente, en Dragón Jupiter de Ben Kolf y en Flying Fifteen comanda Femme Fatale de Mark Branagh, del Club Marítimo San Antonio de Playa.