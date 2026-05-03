Atletismo
El S’Hostal Montuïri, subcampeón de España de kilómetro vertical
El equipo mallorquín firma un gran resultado en Palencia con una destacada actuación de Bel Calero, quinta absoluta y primera F35
Gran resultado del club S’Hostal Montuïri, que conquistó el subcampeonato de España de kilómetro vertical, disputado el pasado sábado en Barruelo de Santullán, en el municipio de Brañosera (Palencia). El equipo que preside Esteve Barceló ocupó una meritoria segunda posición de la mano del entrenador Manolo Picó, quien también participó en la prueba.
La organización tuvo que replantear el circuito, acortándolo unos cuatro kilómetros, una circunstancia que perjudicó a Bel Calero, que fue quinta clasificada absoluta y primera F35, con un crono de 38:09. Garbiñe Sánchez fue la segunda atleta del equipo en puntuar, finalizando en la posición 22, mientras que María Ramis fue la tercera en aportar puntos, con un tiempo de 45:49, logrando además el subcampeonato F45.
Laura Radó entró en la posición 34 y fue la cuarta corredora del Montuïri, con 46:22, mientras que Marina Grosso, que en teoría debía ser la segunda baza del equipo, finalizó como cuarta integrante del conjunto y 38ª de la general, tras resentirse de una lesión que creía ya superada.
Categoría masculina
En categoría masculina, el corredor de Binissalem José Luis García Pujadas (Surco Lucena) finalizó en la posición 21 de la general absoluta y fue primero M35, con un tiempo de 35:05.
Por su parte, Manolo Picó acabó noveno M55, con 45:36, y Ramón Manzano (Atlas) fue undécimo en la misma categoría, con 49:32. Además, Paco Blasco (Atlas) participó en M70, donde se clasificó cuarto.
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