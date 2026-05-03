Fútbol | Segunda RFEF
El Porreres se despide de Segunda RFEF con un empate ante el Alcoyano
El conjunto mallorquín cierra la Liga como colista pese a puntuar en Ses Forques
Los visitantes certifican su clasificación para el play-off de ascenso.
Partido casi de trámite para el Porreres, que se despidió de la Segunda RFEF regalándole a su afición un empate frente al Alcoyano, que con este punto acaba quinto y se clasifica para el play-off de ascenso. El objetivo del equipo de Jaume Mut era intentar ganar para no cerrar la Liga como colistas del grupo 3.
Encuentro sin demasiada historia sobre el césped, más allá de permitir a los jugadores del equipo mallorquín cerrar la Liga con buen sabor de boca. El Alcoyano llegaba con más interés en los puntos, ya que tenía como misión certificar en Ses Forques su presencia en el play-off. Lo consiguió el conjunto alicantino con este empate, unido a la derrota del filial del Barça ante el también descendido Torrent.
Al final, el empate dejó un sabor agridulce al Porreres, que acaba el campeonato como colista tras el triunfo del Torrent ante el Barça B (3-1).
(Habrá ampliación)
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