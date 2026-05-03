El Poblense pierde en su visita a la SD Ibiza, que desciende a Tercera RFEF

Derrota del Poblense (3-1) en su visita al campo de Sant Rafel, escenario del triunfo más triste de la SD Ibiza. Los pitiusos afrontaban la última jornada en plaza de descenso, obligados a ganar y a esperar los tropiezos del Olot y del Castellón B para seguir una campaña más en Segunda RFEF. Cumplieron, pero también sus rivales y los pitiusos bajan a Tercera RFEF.

Arrancó el partido de la mejor manera para el Poblense, con un golazo de falta directa de Dani Nieto en el minuto 4, pero reaccionó bien la SD Ibiza. Los locales igualaron antes del cuarto de hora y siguieron empujando hacia la portería de Felquin, protagonista en un par de acciones antes de que Gilbert le diera la vuelta al marcador (2-1, minuto 44).

Tras el descanso, las victorias del Olot y del Castellón B hacían presagiar una segunda parte complicada para los locales. Con los aficionados más pendientes del móvil, e incluso de la radio, el encuentro fue equilibrado, con el Poblense amenazando con el empate y los ibicencos buscando sentenciar el duelo. Cerró la victoria Vargas, con el partido ya encaminándose al descuento.

La SD Ibiza se une al Andratx y al Porreres en su retorno a Tercera RFEF. Tres descensos que provocan que bajen cinco equipos a Preferente, a expensas de que pueda ascender otro equipo balear en los play-offs.

Noticias relacionadas

(Habrá ampliación)