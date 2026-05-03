El Palmer se queda con la miel en los labios ante el Movistar Estudiantes

El Palmer Basket Mallorca perdió ante el Movistar Estudiantes y se jugará la permanencia en la última jornada. El equipo dirigido por Juan Ignacio Díez de Acharán estuvo muy cerca de llevarse la victoria en una de las canchas más difíciles del campeonato, pero cayó por 73-70 en un duelo que se decidió en los últimos segundos.

Ya es un éxito que los turquesas, hundidos en la clasificación durante prácticamente toda la temporada, lleguen con vida a la última jornada, pero lo cierto es que si hubieran vencido este domingo ya se habrían salvado matemáticamente.

Las cuentas son claras porque el resultado de otro partido puede tener una incidencia directa en la permanencia. Si Tizona Burgos -ya salvado- vence al Cartagena, tanto el Fibwi como el Palmer permanecerán en la Primera FEB, independientemente de su duelo directo, mientras que si ganan los cartageneros, el que venza el derbi se salvará y el que lo pierda descenderá a Segunda FEB.

El Palmer Basket empezó el partido con mucha solidez defensiva ante un rival de gran nivel. El equipo turquesa firmó un buen arranque y logró las primeras ventajas del encuentro. Atencia llevó el ritmo del juego con acierto en el tiro y buenas decisiones en ataque.

Feliu pasa el balón en el duelo ante el Movistar Estudiantes. / Palmer Basket

Josh Roberts aportó mucho trabajo en el rebote, mientras que Joan Feliu y Ángel Comendador dieron energía e intensidad desde el banquillo. Gracias a una defensa muy seria, el Palmer Basket limitó el ataque rival y cerró el primer cuarto por delante, 12-17.

En el segundo cuarto, el equipo balear llegó a tener más de 10 puntos de ventaja tras un buen inicio. Archange Izaw-Bolavie sumó cuatro puntos seguidos cerca del aro, Atencia siguió destacando en el uno contra uno y el marcador se puso 17-29.

Sin embargo, el Movistar Estudiantes reaccionó con fuerza. Liderados por Stumbris y Giovannetti, firmaron un parcial de 13-0 que cambió el partido. Un triple de Jayson Granger sobre la bocina dejó el 33-29 al descanso.

En el tercer cuarto, el Palmer Basket volvió a mostrar su mejor versión. Defendió bien y mejoró en ataque. Duda Sanadze resolvió varias jugadas con calidad, Atencia siguió a un gran nivel y Ander Urdiain aportó puntos importantes desde el triple. El equipo visitante anotó 28 puntos en este periodo y llegó al último cuarto por delante, 48-57.

En el tramo final, el Movistar Estudiantes mostró por qué es uno de los favoritos al ascenso. Granger y Sergi García llevaron el ritmo del equipo y cambiaron el partido. Aun así, Atencia siguió brillando y terminó el encuentro con 27 puntos en una gran actuación individual. El aumento de intensidad del equipo local fue clave para llevarse la victoria por 73-70 y dejar al Palmer al filo del abismo.

Ficha técnica:

Movistar Estudiantes: Giovannetti (8), Niang (5), Salin (3), Garcia (12), Granger (14), McGrew (9), López (4), Stumbris (8), Nwogbo (3), Garino (2) y Silverio (5).

Palmer Basket Mallorca Palma: Atencia (27), Sanadze (5), Urdiain (11), Dike (2), Vicente (-), Carralero (2), Feliu (5), Roberts (11), Izaw-Bolavie (6) y Comendador (1).

Árbitros: Checa Nebot, Ibáñez García y Remisa Tramuns.

Parciales: 12/17, 21/12, 15/28 y 25/13.