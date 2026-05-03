Marta Almansa y Pablo Donís triunfan en La Colònia de Sant Jordi

Marta Almansa se erigió como la gran protagonista de la jornada celebrada este fin de semana en la Colònia de Sant Jordi. La ciclista del Aubamar-Pabisa Hotels fue la ganadora de la carrera estelar reservada para féminas cadetes y open incluida en el trofeo Ajuntament de Ses Salines. Compitieron también todas las categorías del ciclismo base isleño, desde promesas hasta cadetes bajo la organización de la Associació Ciclista Ses Salines.

Las pruebas se desarrollaron sobre un circuito urbano de 1.100 metros en el que las 17 féminas completaron 15 vueltas en una carrera donde ninguno de los ataques consiguió alcanzar su objetivo, motivo por el cual las posiciones finales se decidieron en un sprint entre las integrantes del grupo cabecero donde la ganadora, de categoría cadete, superó a la junior Carla Pérez y a la élite Maria Elisa Mejía, mientras que Mireia Escobar y Martina Tur completaban las cinco primeras posiciones con Cintia Rodríguez como mejor fémina máster.

Pablo Donís, del Grupo Deportivo Bimont, decidió a su favor la carrera para cadetes con 13 participantes que abrió la programación para completar 25 vueltas al trazado. Buen ritmo de carrera y abundancia de ataques aunque todos ellos fueron neutralizados antes de la llegada masiva donde el ganador entró por delante de Francesc Martorell y Alejandro Buzdea seguidos de Miquel Morlà y Miquel Àngel Vicens.

La carrera para infantiles, con 12 inscritos, se convirtió en un monólogo de Biel Mora que atacó en la vuelta inicial para iniciar su andadura en solitario hasta el final de la carrera en la que Todor Gantchev y Martí Sales completaron las plazas de pódium con Maria Prats, séptima clasificada, como primera fémina. Esta misma situación se repitió en categoría alevín con Jaime Salmerón que se erigió en protagonista principal por delante de Tomàs Pons y Tomeu Verger mientras que Clara Nadal, Julia Garau y Aina Muñoz formaban el pódium femenino. Completaron la programación principiantes y promesas con muy buena participación en una animada matinal.