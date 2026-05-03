El Fibwi Mallorca se hunde: otra derrota y un derbi final que puede ser letal

El Fibwi Mallorca suma ante el Leyma Coruña (76-94) su decimotercera derrota consecutiva y se jugará la permanencia en un derbi mallorquín agónico el próximo viernes ante Palmer Basket. Es increíble que un equipo que fue una de las revelaciones de la primera vuelta, fantaseando con meterse en el play-off de ascenso a la ACB, vaya a llegar a la última jornada con opciones reales de descenso.

Las cuentas son claras porque el resultado de otro partido puede tener una incidencia directa en la permanencia. Si Tizona Burgos vence al Cartagena, tanto el Fibwi como el Palmer estarán salvados, independientemente de su duelo directo, mientras que si ganan los cartageneros, el que venza el derbi se salvará y el que lo pierda descenderá a Segunda FEB. Todo un drama impensable para el Fibwi hace apenas un mes y medio.

Perder trece partidos seguidos es mucho más que una mala racha, sobre todo en el baloncesto profesional, por lo que en el club que preside Guillem Boscana deben analizar cuáles son los factores que le han llevado a esta dramática situación. El bajón de rendimiento de jugadores es evidente, así como también que el cambio de entrenador no ha sido positivo porque Pablo García cuenta sus cinco partidos como derrotas.

La tarde no empezó de la mejor manera para los isleños, que sobrevivieron a base de los rebotes ofensivos que cazaba su pívot, LaRon Smith, pero sufrieron mucho a nivel defensivo y se marcharon ya diez puntos abajo al final del primer cuarto (15-25).

Pablo García da instrucciones a sus jugadores. / Fibwi Mallorca

Siguió abriendo la brecha el equipo gallego, consciente de que tenía su última bala para apretar a Obradoiro en la lucha por el ascenso directo, pero fue a mediados del segundo cuarto cuando apareció el corazón del Fibwi Mallorca. Comenzaron a salir las defensas, los tiros entraban paulatinamente, y el cuadro local llegaba al descanso solo dos puntos abajo (37-38).

La energía positiva parecía extenderse más allá del paso por vestuarios, y en sus pocos minutos en pista, sabedor de que no es del agrado de su nuevo entrenador, Brian Vázquez (15 puntos en 16 minutos) estiraba de un carro que poco a poco se quedaba sin fuerzas para empujar ante un coloso como es el Leyma Coruña.

El último cuarto lo arrancaban los visitantes anotando y el Fibwi buscando acercarse en el marcador aunque el acierto exterior de los de Carles Marco ponía el duelo en 60-72 a falta de seis minutos y medio para el final. El acierto exterior de los gallegos dejaba el encuentro muy cuesta arriba para los de Pablo García, que se topaban con un gran Didac Cuevas, capaz de anotar triples espectaculares para cerrar el duelo con 76-94. La derrota del Palmer Basket en su visita al Movistar Estudiantes, deja un un derbi el próximo viernes que, probablemente y dependiendo de otros resultados, puede descender al equipo que pierda.

Ficha técnica

FIBWI MALLORCA BÀSQUET PALMA: Lucas Capalbo (2), Aless Scariolo (8), Juan Bocca (6), Osvaldas Matulionis (7), Laron Smith (13). Fallou Niang (9), Oscar Siquier (3), Jorge Martínez (5) Lys Bracey (8), Brian Vázquez (15).

LEYMA CORUÑA: Caio de Souza (10), Jorgensen (4), Micovic (9), Guillem Jou (5), Mus Barro (15). También jugaron Didac Cuevas (19), Braz (2), Brnovic (5), Diop (7), Thiam (8), Jacobo Diaz (6).

PARCIALES: 15-25, 22-13, 21-26, 18-30.

ÁRBITROS: Morales Ruiz, Olivares Bernabéu y Adán Rodriguez. Eliminado por faltas personales Diop. Señalaron dos técnicas a Diop.

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