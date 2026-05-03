Hockey línea | Liga Elite
El Espanya cae en las semifinales del play-off por el título
El equipo mallorquín vende cara su derrota en la pista del Molina Sport (7-4) y pone fin a la temporada
Alexis H. Pérez
El Espanya puso fin a su aventura en el play-off por el título en las semifinales, tras caer por 7-4 ante el Molina Sport, vigente campeón de la Liga Elite y considerado el mejor equipo de Europa. Pese al resultado, el conjunto mallorquín compitió con carácter y llegó a poner en serios aprietos al equipo grancanario. La derrota, unida al 4-5 del primer encuentro, elimina al equipo palmesano, que despide la temporada después de competir este sábado de tú a tú ante los principales aspirantes al título.
El partido se complicó muy pronto para el Espanya, que se vio con un 3-0 en contra en los primeros compases. Sin embargo, los palmesanos reaccionaron con orgullo. Jean Paul Bejarano abrió el camino de la remontada y, aunque el Molina volvió a ampliar la renta, los tantos de Samuel Cidade y Edu Cabalin dejaron el marcador en un ajustado 4-3 antes del descanso.
Empate a 4 al volver del descanso
Tras el paso por vestuarios, el Espanya completó la reacción con el gol de Álvaro Pons, que firmó el 4-4 y devolvió la emoción a la eliminatoria. El duelo se endureció en defensa, pero el Molina Sport recuperó el control con dos goles que situaron el 6-4.
En el tramo final, el Espanya arriesgó sin portero en busca de la remontada, pero el conjunto local sentenció a puerta vacía con el definitivo 7-4.
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