El Andratx cierra la Liga goleando al también descendido Atlètic Lleida

Última jornada de Liga con goleada del Andratx (3-0) para despedirse de su afición y del Grupo 3 de Segunda RFEF después de tres temporadas. Buen partido de los de José Contreras ante un Atlètic Lleida que también ha bajado de categoría.

Ya descendidos ambos equipos, el partido sirvió para cumplir el expediente para los futbolistas, que aun así quisieron despedirse ofreciendo un buen espectáculo a los aficionados. Sin ser una primera parte brillante, ambos equipos pudieron mover varias veces el marcador. Lluís Salas, portero local, y Llobera, guardameta visitante, lo evitaron. También el palo, que impidió que Jaume Pascual —que fue baja en el Andratx en enero y fichó por los de Lleida— adelantara a los catalanes.

Buena segunda parte también, aunque el Atlètic Lleida fue algo mejor. Sin embargo, se topó de nuevo con Lluís Salas. El partido se decantó a favor del Andratx a raíz de un penalti por empujón a Nacho Sánchez, que transformó Miquel Llabrés en el minuto 66.

Pocos minutos después, otro penalti, esta vez de Llobera sobre Garrido, permitió a Nacho Sánchez encarrilar el triunfo (m.75). El partido quedó sentenciado tras una internada de Garrido por la izquierda que acabó con un pase a Llabrés, quien cedió a Isnaldo para firmar el 3-0 definitivo (m.80) cuando el encuentro encaraba sus últimos minutos.

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