Samuel Carmona reina en la Mallorca Fight Night

El canario Samuel Carmona fue el gran nombre propio de la Mallorca Fight Night. El púgil español se impuso este viernes a Rodrigo Ramírez por decisión unánime de los jueces en el combate estelar de la velada celebrada en el Pueblo Español y conquistó el título WBA Intercontinental del peso mosca.

La jornada, organizada por Agon Sports, promotora de Ingo Volckmann, presidente del Atlético Baleares, reunió a púgiles internacionales, campeones olímpicos y representantes locales en una tarde-noche de boxeo que dejó prácticamente pleno de victorias de los favoritos.

El gran protagonista de la velada fue Samuel Carmona, subcampeón olímpico en Río 2016, que se impuso a Rodrigo Ramírez por decisión unánime de los jueces en el combate estelar de un evento que prácticamete completó su aforo y que hizo las delicias de los amantes del boxeo. El púgil canario, que había dado 50,4 kilos en el pesaje oficial celebrado el jueves en el Estadio Balear, conquistó con esta victoria el título WBA Intercontinental del peso mosca tras una pelea en la que se mostró superior a su contrincante, que incluso dobló la rodilla en la lona ante el empuje del español.

Carlos 'Hulk' Castillo también gana su cinturón

La noche también contó con otro cinturón WBA en juego en el peso pesado. Carlos 'Hulk' Castillo, que había pesado 127,2 kilos, se impuso a Jonathan Vergara —109,8 kilos en el pesaje— en otro de los combates más atractivos del programa. Castillo venció a los puntos y confirmó su superioridad sobre el ring.

En el resto de combates de la velatada, destacó el triunfo de Arlen López, que derrotó a los puntos a Leonel Eduardo Ávila en el peso semipesado. También venció Saidel Horta, que superó a los puntos a Fernando Toro en el peso ligero y sumó su segunda victoria como profesional.

En el peso medio, Malek Semmo se impuso a los puntos a Kassimou Mouhamadou, mientras que el mallorquín Elvis Sangou también celebró una victoria ante su público al derrotar a los puntos a Víctor Julio en el peso superligero.

La cartelera se completó con los triunfos de Alejandro Claro ante Edinson Martínez en el peso mosca, también a los puntos y por decisión unánime de los jueces, y de Yenifel Vicente en el peso pluma, igualmente a los puntos.