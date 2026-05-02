Fútbol
Pilotades | El Mallorca Internacional disputa el ascenso a la Segunda División femenina
El Mallorca B será campeón y ascendera a Segund aRFEF si gana al Mercadal
El Mallorca Internacional, que lo ha ganado todo en Balears, juega mañana, a las 12:00 horas y en Son Moix -césped artificial-, la ida de la eliminatoria para el ascenso a Segunda División femenina ante el Atlético Osasuna, campeón de Navarra.
El Mallorca B será campeón si gana
Penúltima jornada en la Tercera División balear: hoy, Collerense-Portmany (16:30 horas); y mañana, Molinar-Constància (12:00), Santanyí-Peña Deportiva (12:00), Son Cladera-Felanitx (12:00), Alcúdia- Binissalem (12:00), Mallorca B-Mercadal (12:00), Platges de Calvià-Manacor (12:00), Formentera-Cardassar (12:00) e Inter Ibiza-Llosetense (12:00). El filial del Mallorca se proclamará campeón y ascenderá a Segunda RFEF si gana.
El Sóller-Campos cierra la antepenúltima jornada
Antepenúltima jornada en la División de Honor: hoy, Esporles-Ferriolense (17:00), Andratx B-Serverense (17:00), Arenal-Platges de Calvià B (17:30), Sineu-Santa Catalina Atlético (18:00) y Alcúdia B-Recreativo La Victoria (20:00); y mañana, Inter Manacor-Atlético Rafal (17:00), Sant Jordi-Alaró (17:00) y Sóller-Campos (17:30). Ya jugado Pòrtol-Son Verí.
El La Unión recibe en Palma al Can Picafort
También penúltima jornada en Preferente: hoy, La Unión-Can Picafort (17:00), s’Horta-Montuïri (18:00), Santa Maria-Paguera (18:00) y Collerense B-Murense (19:15); y mañana, Algaida-Porto Cristo (13:45), Petra-Consell (18:00), Xilvar-Son Sardina (19:00) y Pollença i Port-Espanya (19:00). Jugado Calvià, 1-Pla, 3.
Finaliza la División de Honor juvenil
Fin de la Liga en la División de Honor juvenil: hoy sábado, San Francisco-Sabadell (16:30); y mañana domingo, Espanyol-Constància (16:30) y Mallorca-Nàstic de Tarragona (16:30).
Fallece Marcos Soler, que jugó en el Ferriolense
Triste noticia en el fútbol mallorquín con el fallecimiento de Marcos Soler (39 años), futbolista en su día del San Cayetano y del Ferriolense, club que defendió como amateur en las categorías de Preferente y Tercera División.
Gran deportividad en el Maria-Artà alevín
El árbitro del partido alevín entre el Maria de la salut y Artà enseñó la tarjeta blanca a todos los componentes por su gran deportividad a los largo de todo el partido.
Balears sub-12 están en el Nacional de benidorm
Las selecciones de Balears sub-12 masculina y femenina de fútbol dirimen este fin de semana el Nacional en Benirdom.
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