Palma Futsal: Doce años seguidos sin faltar a los play-offs por el título

El Illes Balears Palma Futsal disputará el playoff por el título de Primera División por duodécimo año consecutivo. La victoria de este viernes en Son Moix frente al Industrias Santa Coloma (5-0) certifica matemáticamente la presencia del conjunto de Antonio Vadillo en la fase final de la competición liguera, a falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular —una en el caso de los mallorquines—.

El equipo balear es actualmente tercero con 48 puntos, aunque con un partido más que varios de sus rivales directos. Más allá de la clasificación, las matemáticas ya garantizan el billete a una nueva fase final para un equipo que vuelve a estar presente en prácticamente todos los grandes escenarios del curso: Copa Intercontinental, Supercopa, Copa de España, Final Four de la UEFA Futsal Champions League y, ahora, también en el playoff por el título liguero.

La clasificación pone nuevamente en valor la regularidad de un proyecto que se ha consolidado entre la élite del fútbol sala español durante la última década. Lo que en sus primeros años en Primera División era un reto se ha convertido en una constante. El Palma ha logrado normalizar una exigencia altísima, manteniéndose de forma ininterrumpida en las fases finales tanto de la Copa de España como del playoff desde 2015, un dato que refleja la estabilidad competitiva del equipo a lo largo del tiempo.

El crecimiento del club ha ido de la mano de esa regularidad. Desde su regreso a la máxima categoría, el equipo ha sabido evolucionar temporada tras temporada, adaptándose a las exigencias de la competición y manteniéndose competitivo pese a las renovaciones constantes de la plantilla y a un calendario cada vez más cargad, marcado por la aparición de nuevas competiciones internacionales.

La Champions, próxima cita

Tras la disputa de la Final Four de la Champions en Pésaro, el Palma cerrará la fase regular frente al Viña Albali Valdepeñas en Son Moix, con el objetivo de alcanzar la mejor posición posible de cara al playoff. La igualdad de la competición, sin embargo, anticipa unas eliminatorias de máxima dificultad, independientemente del rival y del factor campo.

Con esta clasificación, el Illes Balears Palma Futsal alcanza su 13ª participación en un playoff por el título, la 12ª de forma consecutiva, una cifra al alcance de muy pocos clubes en la historia reciente de la liga española.