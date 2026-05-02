Fútbol
Lache marca las diferencias para el Atlético Baleares
Un gol del defensa en el minuto 83 da al equipo mallorquín una victoria trabajada en un duelo igualado y de pocas ocasiones en el último partido de Liga y previo al play-off de ascenso a Primera RFEF (0-1)
Enric Pérez
El Atlético Baleares sumó una nueva victoria de mérito en su visita al filial del RCD Espanyol B, en un encuentro muy disputado que se resolvió en los minutos finales gracias a un gol de Lache (0-1). A pesar de que los de Luis Blanco ya tenían los deberes hechos al tener garantizada la segunda posición de cara al play-off de ascenso, los mallorquines dieron la talla.
El partido estuvo marcado por la igualdad y la escasez de ocasiones durante la primera mitad. Ambos conjuntos se mostraron sólidos en defensa, con pocas concesiones y mucho orden táctico. El equipo visitante, pese a las rotaciones introducidas por Blanco, supo mantener el equilibrio competitivo en todo momento, con intervenciones destacadas de Pablo bajo palos en los primeros compases.
Tras el paso por vestuarios, el choque ganó en ritmo con los ajustes desde el banquillo. El Atlético Baleares buscó mayor profundidad ofensiva con la entrada de jugadores de refresco como Pachón, Juanmi o Serrano, mientras el Espanyol B trataba de imponer su ritmo en campo rival sin encontrar claridad en los metros finales.
Cuando el empate parecía definitivo, el conjunto blanquiazul encontró el premio en el tramo decisivo. En el minuto 83, Lache se elevó en el área para conectar un potente remate de cabeza tras un centro lateral, batiendo al guardameta local y firmando el único tanto del encuentro. En el tiempo añadido, el conjunto balear aún dispuso de una oportunidad clara para ampliar la ventaja, pero el marcador no volvió a moverse.
Con este resultado, el Atlético Baleares prolonga su buena dinámica de resultados y se lleva tres puntos de un campo exigente, en un partido de trabajo colectivo y eficacia en el momento clave. La Liga ya es historia, ahora esperan los play-off.
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