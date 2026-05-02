Esperança Cladera vuela con el 4x100 hacia la final y el Mundial de Pekín 2027

La mallorquina Esperança Cladera brilló este sábado con el relevo español del 4x100 femenino, que se clasificó para la final de los Campeonatos del Mundo de Relevos de Botsuana y que, como premio añadido, obtuvo el billete para los Mundiales de atletismo al aire libre de Pekín 2027. Otros tres relevos nacionales —4x400 mixto, 4x100 mixto y 4x400 femenino— también lograron superar las semifinales y asegurar una plaza en la gran competición del próximo año en China.

Esta es la primera vez que los Campeonatos del Mundo de Relevos se disputan en el continente africano, después de las ediciones celebradas en Bahamas, Japón, Polonia y China.

España, cuyo objetivo principal es clasificar al mayor número posible de equipos para los Mundiales de Pekín 2027, logró el pasaporte para la capital china con cuatro relevos en la primera jornada de competición. Los otros dos restantes, el 4x100 y el 4x400 masculino, lo buscarán este domingo en la segunda jornada.

El relevo 4x100 mixto, formado por Guillem Crespí, Maribel Pérez, Andoni Calbano y Jaël Bestué, acabó segundo en la primera ronda de clasificación y se metió en la final con un crono de 40.51, récord de España, que además le dio el billete para los Mundiales al aire libre de Pekín 2027.

El 4x400 mixto también voló en la ronda de clasificación hacia la final y logró igualmente el billete para Pekín 2027, al quedar segundo de su serie con un tiempo de 3:09.89, récord de España, mejorando el 3:10.48 logrado el pasado año en Madrid. El equipo estuvo formado por David García Zurita, Paula Sevilla, Julio Arenas y Blanca Hervás.

Tercera mejor marca española

El 4x100 femenino, integrado por Lucía Carrillo, Jaël Bestué, Esperança Cladera y Maribel Pérez, ganó su serie con 42.26, la tercera mejor marca española de siempre, y se clasificó para la final de estos Mundiales de Relevos y también para el Mundial al aire libre de Pekín 2027.

El 4x400 femenino, que defiende el oro de Guangzhou 2025, cumplió en la ronda de clasificación con 3:24.44 —a 31 centésimas del récord nacional— y un triunfo en su serie gracias al buen hacer de Rocío Arroyo, Ana Prieto, Paula Sevilla y Blanca Hervás, estas dos últimas con apenas hora y media de descanso tras correr antes el relevo mixto de la misma distancia.

El 4x100 masculino, con Alberto Calero, Juan Carlos Castillo, Jaime Sancho y Jorge Hernández, no pudo lograr la clasificación directa para la final al acabar sexto de su serie con 38.80, el octavo mejor crono español de todos los tiempos. En la segunda ronda de clasificación buscará el pase a la final.

Tampoco tuvo suerte, pese a firmar un nuevo récord de España, el relevo 4x400 masculino formado por Markel Fernández, Samuel García, Manuel Guijarro y Óscar Husillos, que fue tercero de su serie con un crono de 3:00.26, solo por detrás de Bélgica y Catar.

Los denominados Spanish Beatles tendrán una segunda oportunidad para ir a Pekín en la segunda ronda de clasificación.

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