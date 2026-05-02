Un error en la clasificación deja sin podio a una joven en una media maratón de Mallorca / .

Lo que empezó como una divertida experiencia deportiva en Mallorca ha terminado convirtiéndose en una historia viral en redes sociales. Dos jóvenes que viajaron a la isla para participar en la media maratón de Cala Ratjada han compartido su sorpresa tras un fallo en la clasificación que dejó sin trofeo a una de ellas, pese a haber ganado en su categoría. “Sabes la típica broma de… ‘¿has ganado?’ Pues he ganado. Y no me han dado mi trofeo”, explica entre risas y humor la corredora en uno de los vídeos que han publicado.

El momento de la “decepción” en el podio

Uno de los clips muestra el instante en el que la joven se prepara para subir al podio a recoger su premio como ganadora sub23. Sin embargo, en ese momento, la organización anuncia el nombre de otra participante. La escena refleja claramente su sorpresa y la sensación de no entender qué estaba ocurriendo. “Hubo un fallo en la clasificación, mi tiempo no aparecía”, explica.

Lejos de quedarse en una simple anécdota, las jóvenes han mostrado también una captura de un correo electrónico de la organización en el que se confirma que, efectivamente, ella era la ganadora de su categoría. En ese mensaje, según comparten, se les indica que el trofeo está disponible para recoger en una oficina en Palma. Un detalle que añade un punto irónico a la historia, ya que ellas no residen en Mallorca y viajaron expresamente para la carrera.

Humor entre amigas y vídeos virales

A pesar de la situación, el tono de los vídeos ha sido desenfadado. En uno de ellos, su amiga bromea diciendo: “El truco está en participar en una media maratón en la que no participe mucha gente”, a lo que la corredora responde entre risas: “Me está intentando quitar méritos”.

Las jóvenes también han compartido cómo descubrieron la prueba, explicando que decidieron apuntarse a una media maratón en Mallorca que no se celebraba en Palma. “Un pueblo aleatorio, para nosotras”, comentan, asegurando que incluso les costó encontrar referencias en redes sociales de gente que hubiera completado el recorrido de Cala Ratjada.

Pese al incidente, ambas coinciden en valorar positivamente la experiencia: “La carrera nos encantó, era preciosa”, destacan.