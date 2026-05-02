El ConectaBalear Manacor se despide de la temporada ante el Guaguas

El ConectaBalear Manacor puso el punto final a la temporada en Gran Canaria. El equipo de Alexis González cedió por 3-0 ante el Guaguas en el segundo encuentro de la semifinal por el título. Tras caer en el polideportivo Miquel Àngel Nadal la semana pasada, los mallorquines necesitaban ganar dos partidos en las Islas para acceder a la final. Casi un milagro.

El jugador local Osmany Juantorena fue el verdugo de los mallorquines merced a sus 27 puntos, 24 de ellos en ataque y tres de saque directo, desactivando así los esfuerzos de Fausto Díaz —15 puntos— y Adrián Kucharczyk —7— en las filas del ConectaBalear Manacor, que este año se proclamó campeón de la Copa del Rey.

Tras tomar la iniciativa el equipo de Manacor en los primeros compases, el conjunto dirigido por Sergio Miguel Camarero fue poco a poco carburando hasta darle la vuelta al marcador (5-4). Ya con la mejora de Walla Souza y Juantorena, el Guaguas tomó velocidad de crucero y se plantó con un elocuente 17-10 que dejaba en bandeja el primer parcial para los locales.

De hecho, con el paso de los ataques se intensificó el intercambio de puntos, beneficiando de lleno al conjunto grancanario, que mantuvo la intensidad para anotarse la manga inicial sin dejar opciones a la sorpresa (25-18).

Nieves, Romaní y Kucharczyk intentan taponar el remate de Juantorena / Quique Curbelo (EFE)

Reacción en el segundo set

La papeleta pareció igualarse en el segundo periodo, pero, pese a los arreones de Díaz y Kucharczyk, Juantorena siguió en sus trece, destilando su franca mejoría en las rotaciones. No obstante, Romaní y Nieves no estaban dispuestos a claudicar y acariciaron la igualada en el electrónico en el ecuador del set (13-12).

Fue un espejismo, ya que los amarillos volvieron a la carga y tomaron una ventaja de cuatro puntos en la recta final del periodo (19-16), que obligaba al Manacor a asumir riesgos a remolque.

Con ese pequeño colchón, los grancanarios echaron mano de la efectividad en los saques de Nico Bruno y de la solidez de Colito sobre la red para amarrar también el segundo parcial en el Gran Canaria Arena (25-19).

En el tercero, el Manacor lanzó el órdago para forzar una épica remontada o, al menos, mostrar orgullo en un choque que se le había puesto muy en contra (9-9), pero el estado de forma de Osmany Juantorena cercenó toda posibilidad visitante, con un parcial de 6-0 y protagonismo especial del ítalo-cubano (15-9).

Intentaron remendarlo Ribas y Linares, aunque fue en vano. El Guaguas acabó pasando el rodillo en un desenlace monocromo (25-17). El equipo canario ya espera en la final a su próximo adversario, que saldrá del último choque de la otra semifinal entre el CV Melilla y el Grupo Herce Soria.