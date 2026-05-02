El ConectaBalear se lo juega todo contra el Guaguas en Gran Canaria

El ConectaBalear Manacor viaja este fin de semana hasta Gran Canaria para disputar la vuelta de la eliminatoria de las semifinales por la Superliga contra el todopoderoso Guaguas.

Los manacorins se enfrentan este sábado a las 19:00 horas a los favoritos al título en el Gran Canaria Arena. El conjunto dirigido por Alexis González cayó ante los de Sergio Miguel Camarero por 1-3 en el primer duelo de la eliminatoria que se disputó el sábado pasado en el Poliesportiu Miquel Àngel Nadal.

El ConectaBalear plantó cara un Guaguas que propuso un partido intenso y exigente. Pese a perder las dos primeras mangas, los locales se rehicieron para anotarse el tercero. Los mallorquines apretaron para llevarse también el cuarto y forzar así el tie break, pero el Guaguas impuso su juego rápido e intenso que hizo al ConectaBalear ceder en el tramo decisivo del set.

Así, los mallorquines complicaron el pase de ronda y deberán vencer hoy en pista rival para igualar la eliminatoria. De conseguirlo, el partido del desempate se disputaría el domingo, también en Las Palmas, a las 19:00 horas. El reto es mayúsculo, puesto que se miden al líder indiscutible de la liga regular, que solo ha perdido un partido en casa y dos en total durante todo el transcurso de liga.

Los de Alexis González se aferran al precedente de la Copa del Rey cuando vencieron, también en semifinales, a los canarios antes de alzar el trofeo. Los de Manacor, además, han demostrado en los últimos cursos que pueden hacer frente a cualquiera y que en los momentos difíciles florece su mejor versión.