El Palma Futsal quiere asegurar el play-off ante el Santa Coloma

El Illes Balears Palma Futsal afronta este viernes (20:00 horas) una nueva jornada clave en la Primera División con la visita del Industrias Santa Coloma a Son Moix. El equipo mallorquín ocupa la cuarta plaza con 45 puntos tras 28 jornadas, a solo uno del Jimbee Cartagena y con un margen mínimo sobre el Movistar Inter, quinto y con un partido menos. La ecuación es clara: puntuar permitiría sellar matemáticamente la clasificación para el play-off en un tramo final de máxima exigencia.

El rival que llega a Palma no concede margen. El Industrias Santa Coloma suma 40 puntos y ocupa la octava posición, justo en el corte del play-off. El conjunto catalán atraviesa un buen momento, con tres victorias en sus últimos cuatro partidos, y también pelea por asegurar su presencia en las eliminatorias por el título.

El Palma llega con buenas sensaciones tras encadenar tres victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos ligueros. Sin embargo, el calendario ha elevado la carga física del equipo en las últimas semanas, lo que obliga a gestionar esfuerzos. La convocatoria estará condicionada por este contexto, con la previsión de rotaciones para equilibrar el rendimiento competitivo y la exigencia del calendario, especialmente con la Final Four de Pésaro a la vuelta de la esquina.

En este escenario, el partido de la primera vuelta en Santa Coloma (5-6) sirve como referencia de lo que puede ofrecer el encuentro: un duelo exigente, de ritmo alto y con alternativas constantes, en el que los detalles volverán a marcar la diferencia. La igualdad en la clasificación y la importancia de los puntos refuerzan la previsión de un choque abierto y de máxima intensidad.

Antonio Vadillo

Antonio Vadillo, técnico del Palma Futsal, ha puesto el foco en la exigencia del duelo ante el Industrias Santa Coloma. «Hemos tenido poco tiempo para preparar el partido contra un equipo que viene en buena dinámica de resultados y juego», recordó el jerezano, que añadió: «Tienen la aspiración de quedar entre los ocho primeros. Nos van a poner las cosas muy difíciles».

«Vamos a tener que estar a un gran nivel para poder clasificarnos ya matemáticamente para los play-offs», agregó el entrenador del Palma Futsal, que recordó que tienen a «muchos jugadores justos de fuerzas» y que confía en el apoyo de Son Moix: «Esperamos una buena afluencia de público y que se note ese calor de la afición de cara a lo que viene. Necesitamos el apoyo y el empuje de nuestra afición».