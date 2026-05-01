El Palma Futsal asegura el playoff con una goleada

El Palma Futsal recibió este viernes al Santa Coloma en Son Moix en un encuentro correspondiente a la jornada de la Primera División, en un duelo clave para certificar matemáticamente su clasificación para el playoff por el título. El conjunto balear buscaba hacer valer su condición de local ante un rival directo en la lucha por los ocho primeros puestos.

El encuentro en Son Moix arrancó con buenas noticias: el regreso de Luan Muller a la portería tras cinco meses de ausencia. El inicio del partido estuvo marcado por los intercambios de ataques y la ausencia de un claro dominador del tempo. El Palma Futsal generó peligro mediante un derechazo de Fabinho que rozó el palo y disparos lejanos de Deivão que obligaron a Ferreyra a emplearse a fondo. El Santa Coloma intentó responder con las incorporaciones de su portero y un cabezazo de Puchy, pero la defensa local y las intervenciones de Dennis mantuvieron el empate en el marcador.

La insistencia balear obtuvo su recompensa en un último minuto de la primera parte frenético. En el minuto 19, Charuto aprovechó un rechace de Ferreyra tras un disparo a balón parado de Fabinho para abrir la lata (1-0). Apenas unos segundos después, Ernesto culminó una jugada colectiva tras un robo en campo propio para anotar el segundo. A pesar de que el banquillo visitante solicitó el VIR para revisar la acción, los colegiados validaron el tanto, permitiendo que el Palma se marchara al descanso con una ventaja de dos goles tras haber superado el muro de Ferreyra, quien había evitado previamente varios goles claros.

La segunda mitad comenzó con Carlos Barrón bajo palos y con Industrias tratando de reducir la ventaja del Palma. Puchy estrelló un disparo en la cruceta. En el minuto 25, David Peña amplió la distancia con un golazo tras acariciar el balón con el interior de su zurda. El técnico visitante, Xavi Closas, apostó por el juego de cinco con Povill como portero-jugador, pero el Palma resistió con orden e incluso rozó el cuarto en una gran jugada de Fabinho que la defensa catalana salvó sobre la línea de gol.

El tramo final del partido sirvió para redondear la goleada con un doblete de Fabinho. En el minuto 34, el elegido como mejor jugador del mundo cazó el rechace de un disparo de Piqueras que había impactado en el larguero para poner el 4-0. En la siguiente jugada, el propio Fabinho firmó el quinto tras otra buena acción defensiva balear, sentenciando un choque en el que los tres porteros fueron clave para mantener la portería a cero.

Con este resultado, el Palma Futsal certifica matemáticamente su clasificación para los playoffs por el título. Esta será la 13ª participación del club mallorquín en la postemporada, logrando además la gesta de encadenar su 12ª clasificación consecutiva, lo que consolida al proyecto balear como uno de los fijos en la élite del fútbol sala español antes de que la expedición mallorquina ponga rumbo a Italia para disputar la Final Four.

FICHA TÉCNICA

Palma Futsal: Dennis, Piqueras, Lín, Ernesto y Fabinho. También jugaron: Luan Muller, Lucão, David Peña, Deivão, Mateus Maia, Alisson, Charuto y Carlos Barrón.

Santa Coloma: Ferreyra, Tolrà, Povill, Puchy y Leandrinho. También jugaron: Niel·lo, Aniol, Kokoro, Medina, Bonillo, Paterna, Pol y Kokoro.

Goles: 1-0, Charuto (min. 19); 2-0, Ernesto (min. 20); 3-0, David Peña (min. 25); 4-0, Fabinho (min. 34); 5-0, Fabinho (min. 36).

Árbitros: Carlos Panadero y Héctor Mayo. Amonestaron con tarjeta amarilla a Ernesto y Piqueras, del Illes Balears Palma Futsal y a Povill, del Industrias Santa Coloma.

Pabellón: Palau Municipal d’Esports Son Moix. 3000 espectadores. Jornada 28 de la Primera División.