Fútbol | Obituario
Muere Marcos Soler, exjugador de Ferriolense y San Cayetano
El exfutbolista, que la pasada temporada estuvo en el cuerpo técnico del juvenil, ha fallecido a los 39 años
El fútbol mallorquín ha cerrado el mes de abril con la triste noticia del fallecimiento de Marcos Soler, futbolista en su día del San Cayetano y del Ferriolense, club que defendió como amateur en las categorías de Preferente y Tercera División en los años 2000, en los que coincidió con jugadores como Alex Calero o Tato.
La noticia de su desaparición, a los 39 años, ha sido un golpe para muchos de sus excompañeros, que han lamentado en sus redes sociales su fallecimiento y han recordado su figura, además de sus dotes como goleador con el juvenil del conjunto colegial y en el propio Ferriolense.
Marcos Soler era una persona muy conocida en la barriada palmesana, ya que además de haber pertenecido al club como jugador y colaborar con la entidad, trabajaba en una empresa de Son Ferriol.
«El CD Ferriolense lamenta profundamente el fallecimiento de Marcos Soler, exjugador de nuestro club y colaborador del cuerpo técnico del Juvenil durante la pasada temporada», informó en un comunicado en sus redes sociales el club palmesano, que lamentó esta «pérdida inesperada y dolorosa que deja un vacío enorme en nuestra familia».
«Nuestro más sincero pésame a su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, Marcos. Siempre formarás parte del CD Ferriolense», despide el club su comunicado sobre el futbolista.
- Se confirma uno de los mejores lugares para ver el eclipse en Mallorca: 'La ubicación está validada con mucho margen
- El organizador del polémico mercado navideño de sa Feixina no ha pagado el producto local que vendió
- Día del Trabajador: qué comercios abren el 1 de mayo en Mallorca
- Costitx en flor 2026: fechas, horarios, aparcamientos y programa de la feria dedicada a las flores
- De sa Pobla a Palma para observar cómo se verá el eclipse: 'Me emociona verlo desde la playa
- Sóller dice basta: El colapso de la carretera asfixia la economía y despierta la amenaza de movilizaciones
- Muere un ciclista neerlandés de 65 años atropellado por un coche en la carretera de Muro
- Condena mínima para un violador porque la agresión sexual fue «muy breve»