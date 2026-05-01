Muere Marcos Soler, exjugador de Ferriolense y San Cayetano

El fútbol mallorquín ha cerrado el mes de abril con la triste noticia del fallecimiento de Marcos Soler, futbolista en su día del San Cayetano y del Ferriolense, club que defendió como amateur en las categorías de Preferente y Tercera División en los años 2000, en los que coincidió con jugadores como Alex Calero o Tato.

La noticia de su desaparición, a los 39 años, ha sido un golpe para muchos de sus excompañeros, que han lamentado en sus redes sociales su fallecimiento y han recordado su figura, además de sus dotes como goleador con el juvenil del conjunto colegial y en el propio Ferriolense.

Marcos Soler era una persona muy conocida en la barriada palmesana, ya que además de haber pertenecido al club como jugador y colaborar con la entidad, trabajaba en una empresa de Son Ferriol.

Informa del fallecimiento de Mateo Soler, exjugador del club

«El CD Ferriolense lamenta profundamente el fallecimiento de Marcos Soler, exjugador de nuestro club y colaborador del cuerpo técnico del Juvenil durante la pasada temporada», informó en un comunicado en sus redes sociales el club palmesano, que lamentó esta «pérdida inesperada y dolorosa que deja un vacío enorme en nuestra familia».

Noticias relacionadas

«Nuestro más sincero pésame a su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, Marcos. Siempre formarás parte del CD Ferriolense», despide el club su comunicado sobre el futbolista.