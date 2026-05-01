Atletismo
Mario Mola y Carolina Routier ganan la XIII Cursa Popular i Solidària Sa Quarterada
La prueba de Santa Maria reunió a más de 500 participantes y recordó a la pequeña Auba Ferrer antes de la salida
Los extriatletas internacionales Mario Mola y Carolina Routier, del Atlètic Mallorca, fueron los vencedores absolutos de la XIII Cursa Popular i Solidària Sa Quarterada de Santa Maria del Camí, en una matinal en la que hubo carreras para las distintas categorías, así como una prueba corta sobre 3,5 kilómetros, a la que se sumaron los participantes de la caminata popular, reuniendo a más de 500 inscritos.
Antes de la salida se guardó un minuto de silencio en recuerdo de la pequeña Auba Ferrer, que falleció hace cuatro meses, a los cuatro años, víctima de un cáncer. La competición ofreció un dato curioso como es que los ganadores en hombres y mujeres, Mario Mola y Carolina Routier, son matrimonio.
La carrera absoluta se disputó sobre la distancia de 7 kilómetros, en la que los hermanos Mario Mola y Lucas Mola, juntamente con Toni Mercadal Roldán, natural de Santa Maria, llevaron el peso de la carrera con amplia ventaja sobre sus inmediatos perseguidores.
Los dos primeros entraron juntos
Al final, en una llegada amistosa en la que los hijos pequeños de Mario Mola y Toni Roldán irrumpieron antes de cruzar la meta para abrazar a sus padres, el primero fue el triple campeón del mundo Mario Mola (21:27.9), segundo fue Toni Mercadal Roldán (21:28.3), acabando tercero Lucas Mola (Atlètic Mallorca) con 21:32.5. Cuarto entró el pobler Miquel Àngel Capó (Atlètic Mallorca) con 21:58.6, finalizando quinto Joan Trobat, con 22:05.6.
La primera mujer fue Carolina Routier, firmando un tiempo de 28:24.0. Laura Pérez (Next Level Palma), con 28:37.8, finalizó segunda, completando el podio la inquera Irene Portillo (CA Inca) con 29:55.3. En cuarta posición entró Clara Màrquez, con 30:50.9, y en quinto lugar llegó Cati Gelabert (Sa Milana), con 31:00.7.
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