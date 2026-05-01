Elevada presencia balear en la selección española masculina

El voleibol balear repite protagonismo en la selección española absoluta masculina con la convocatoria de Jordi Ramon, Miquel Àngel Fornés, Marc Alomar y Hugo Marzo en la lista de jugadores citados por el seleccionador Hubert Henno. Los tres primeros están convocados en la lista de 19 jugadores para disputar la Liga Europea, mientras que Hugo Marzo forma parte de la lista de jugadores reserva con licencia CEV.

La convocatoria, hecha pública por el seleccionador Hubert Henno, confirma el gran momento de los jugadores baleares, con presencia tanto en la élite internacional como en la Superliga. Jordi Ramon, actual jugador del Trentino Volley italiano, continúa consolidado en una de las mejores ligas del mundo, mientras que Miquel Àngel Fornés, en el Centurions Narbonne francés, aporta experiencia y solidez al combinado nacional. Por su parte, Marc Alomar, del Conectabalear Manacor, representa el talento emergente del voleibol balear en la máxima categoría estatal. A ellos se suma Hugo Marzo, también del conjunto manacorí, que se mantiene en la órbita de la selección absoluta como jugador reserva.

La selección española iniciará el trabajo de cara a la Liga Europea con una incorporación progresiva de los jugadores, en función de sus compromisos con los clubes. La concentración principal tendrá lugar en el CAR de Sant Cugat (Barcelona) a partir del 17 de mayo, aunque un primer grupo comenzará los entrenamientos el día 11 en Palencia, donde estará el portolà Marc Alomar.

El combinado nacional disputará los primeros partidos de preparación el fin de semana del 29 y 30 de mayo ante Austria en Steinbrunn. Posteriormente, España debutará en la Liga Europea en Torrejón de Ardoz (Madrid), donde se enfrentará a Suiza el 5 de junio y a Bosnia el 7 de junio. La competición continuará con la segunda semana en Mioveni (Rumanía), con partidos contra Azerbaiyán (13 de junio) y Rumanía (14 de junio), y se cerrará la fase de grupos en Tbilisi (Georgia), ante Georgia (19 de junio) y República Checa (20 de junio). La fase final se disputará entre el 28 de junio y el 12 de julio.

Con esta amplia representación, el voleibol balear refuerza su presencia dentro de la selección española absoluta, consolidándose como uno de los territorios con mayor aportación de talento al panorama estatal.