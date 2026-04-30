Taekwondo
Walter Rivero logra tres bronces con España en el Europeo de Taekwon-Do ITF
El mallorquín del Club Doyang Mallorca fue el deportista español más destacado en la cita celebrada en Creta
Walter Rivero, representante del Club Doyang Mallorca, firmó una destacada actuación con la selección española en el Campeonato de Europa de Taekwon-Do ITF, celebrado en la isla griega de Creta, donde conquistó tres medallas de bronce.
Rivero fue uno de los grandes protagonistas del combinado nacional y el deportista español que más veces subió al podio en esta cita continental. El mallorquín logró sus tres bronces en Formas por equipos, en la categoría +45 años, en combate de +92 kilos y en Formas Individual V Dan, completando un campeonato de enorme mérito.
Durante todo el torneo, Rivero se mostró muy competitivo ante rivales de gran nivel y con más trayectoria internacional. Supo superar rondas con regularidad, mantuvo un alto nivel en combate y destacó también por su precisión en las modalidades de formas ante jueces e instructores.
La selección española cerró el Europeo (de la International Taekwon-Do Federation, asociación distinta a la World Taekwondo Federation -que es la federación vinculada al taekwondo olímpico-) con una notable cosecha de 16 medallas, una de oro y quince de bronce, en una competición que volvió a demostrar la progresión del equipo nacional en técnica, combate y formas.
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