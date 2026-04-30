Walter Rivero logra tres bronces con España en el Europeo de Taekwon-Do ITF

Walter Rivero, representante del Club Doyang Mallorca, firmó una destacada actuación con la selección española en el Campeonato de Europa de Taekwon-Do ITF, celebrado en la isla griega de Creta, donde conquistó tres medallas de bronce.

Rivero fue uno de los grandes protagonistas del combinado nacional y el deportista español que más veces subió al podio en esta cita continental. El mallorquín logró sus tres bronces en Formas por equipos, en la categoría +45 años, en combate de +92 kilos y en Formas Individual V Dan, completando un campeonato de enorme mérito.

Durante todo el torneo, Rivero se mostró muy competitivo ante rivales de gran nivel y con más trayectoria internacional. Supo superar rondas con regularidad, mantuvo un alto nivel en combate y destacó también por su precisión en las modalidades de formas ante jueces e instructores.

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La selección española cerró el Europeo (de la International Taekwon-Do Federation, asociación distinta a la World Taekwondo Federation -que es la federación vinculada al taekwondo olímpico-) con una notable cosecha de 16 medallas, una de oro y quince de bronce, en una competición que volvió a demostrar la progresión del equipo nacional en técnica, combate y formas.