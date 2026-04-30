Samuel Carmona pelea por el título WBA Intercontinental en la Mallorca Fight Night

La Mallorca Fight Night ya está lista para levantar el telón este viernes en el Pueblo Español. El pesaje oficial, celebrado este jueves en el Estadio Balear, dejó prácticamente todos los combates confirmados para una velada, organizada por Agos Sports (promotora de Ingo Volckmann, presidente del Atlético Baleares) que reunirá a púgiles internacionales, campeones olímpicos y representantes locales. La única baja será la de Assan Hansen, que no cumplió con el límite de peso y vio cancelado su combate.

El gran foco de esta jornada de boxeo estará puesto en Samuel Carmona, subcampeón olímpico en Río 2016 (plata en peso mosca). El boxeador local superó la báscula con 50,4 kilos y disputará el combate estelar por el título WBA Intercontinental del peso mosca ante Rodrigo Ramírez, que marcó 49,5 kilos.

La cartelera contará también con otro cinturón WBA en juego en el peso pesado. Carlos Castillo Rodríguez pesó 127,2 kilos, mientras que Jonathan Vergara dio 109,8, dejando confirmado uno de los combates de mayor atractivo del programa.

Otro de los nombres destacados será el doble campeón olímpico Arlen López, que marcó 78 kilos en el pesaje. Su rival, Leonel Eduardo Ávila, registró 77,5 kilos. También estará en la velada Saidel Horta, que pesó 57 kilos para su combate de peso ligero ante Fernando Toro, que dio 55,8.

En el peso medio, Malek Semmo cumplió con 72,5 kilos, mientras que Kassimou Mouhamadou tuvo que pasar por un segundo pesaje después de marcar inicialmente 74,2 kilos, aunque finalmente logró entrar en el límite. En el superligero, Elvis Sangou pesó 63,6 kilos para su duelo con Víctor Julio, pendiente de un nuevo control de peso.

También figuran en el programa Alejandro Claro, que marcó 50,3 kilos, y Edinson Martínez, con 51,1, en el peso mosca. En el peso pluma, Yenifel Vicente dio 60,4 kilos, a la espera del pesaje de su rival.

Casi todo vendido

El único combate descartado será el de Assan Hansen, que registró 64,4 kilos en el superligero, por encima del límite establecido. Su rival, Faysal Benatallah, sí cumplió con 62,6 kilos, pero el enfrentamiento no se celebrará.

La organización informó de que las entradas para la velada, a partir de las 18:00 horas, están prácticamente agotada, aunque todavía quedan algunas disponibles en taquilla. Esá previsto que el primer gong suene este viernes a las 19:00 horas en el Pueblo Español.