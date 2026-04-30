La Regata Rei en Jaume celebrará su 40 aniversario

La Regata Rei en Jaume ha presentado oficialmente su 40ª edición, que se celebrará del 10 al 12 de septiembre de 2026 entre las costas de Cataluña y Baleares, consolidándose como una de las pruebas de altura más emblemáticas del calendario nacional.

Organizada conjuntamente por el Club Nàutic Salou y el Club Náutico Santa Ponça, y con el respaldo institucional de los ayuntamientos de Calvià y Salou, la regata volverá a unir ambas localidades a través de una travesía de 110 millas náuticas que recrea la histórica ruta seguida por el rey Jaime I en 1229 rumbo a Mallorca.

La Regata Rei en Jaume se ha presentado este jueves en el marco del Palma International Boat Show con la asistencia del alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual; el teniente de alcalde de Deportes del Ajuntament de Calvià, Javier Tascón; el teniente de alcalde del municipio mallorquín, Jaime Bujosa; el presidente del Club Náutico de Santa Ponça, Luis Nigorra; y el director comercial de Port Adriano, Nani Mas.

La edición de 2026 adquiere un significado especial al alcanzar su 40º aniversario, reafirmando el crecimiento y la consolidación de una competición que combina deporte, historia y proyección turística. La prueba forma parte del Circuito de Regatas de Altura Ausmar y será puntuable para el Campeonato de Cataluña en las categorías de solitarios y A2, lo que refuerza su atractivo competitivo.

Salida en Salou

La salida está prevista frente al Club Nàutic Salou el viernes 11 de septiembre, mientras que la llegada se situará en las inmediaciones de la isla de Dragonera, en la costa suroeste de Mallorca. La flota estará compuesta por embarcaciones de las clases ORC, ORC Promoción, A2, solitarios y clásicos, estableciéndose clasificaciones por categorías y grupos.

El programa deportivo arrancará el jueves 10 de septiembre con la tradicional reunión de patrones y la cena de bienvenida en Salou. Tras la salida del viernes, la flota afrontará la travesía hacia Mallorca, donde la entrega de trofeos se celebrará el sábado 12 de septiembre en Port Adriano.

La organización prevé una destacada participación en esta edición tan señalada, impulsada tanto por su pertenencia al circuito de altura como por el carácter singular de una regata que aúna competición deportiva y recreación histórica.

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha destacado los 40 años de historia de la competición señalando que "es un hito que creo que no se le da la importancia que debería, porque refleja una travesía tan importante como la que hizo el Rei en Jaume, y que, además, ha consolidado un hermanamiento entre los municipios de Salou y Calvià".

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Luis Nigorra, presidente del Club Náutico de Santa Ponça, ha remarcado el carácter familiar de la regata: "hay muy buen ambiente, pero eso no quita que no sea competitiva, porque hay un par de récords de la prueba, en diferentes categorías, que siempre se intentan batir y que son un incentivo bonito para hacer la regata".