Máxima igualdad en el arranque de la Sandberg PalmaVela

La Sandberg PalmaVela ha comenzado este jueves su programa multiclase con una primera jornada marcada por la igualdad y las buenas condiciones de viento en la bahía de Palma. Un Embat de entre ocho y doce nudos ha permitido al Comité del Real Club Náutico de Palma completar dos pruebas barlovento/sotavento para las cuatro clases que han inaugurado la competición, distribuidas en dos campos de regatas.

Rose golpea primero entre los más grandes

La clase IMA/IRC, que reúne a las mayores esloras de la flota, ha dejado un emocionante duelo en cabeza. El Wally 80 Rose de Sven Wackerhagen, con Benjamin Potter a la caña, se sitúa como primer líder tras firmar un segundo y un primero, empatado a puntos con el Wallycento Tilakkhana II, defensor del título, que cuenta con la española Támara Echegoyen a bordo y que se adjudicó la primera manga por apenas 13 segundos en tiempo compensado. El Pelotari Project de Andrés Varela, patroneado por Gabriel Juan, completa el podio provisional tras sumar dos terceros puestos.

“Ha sido una jornada interesante, con viento algo inestable y recorridos rápidos, en los que hemos podido navegar de forma limpia”, explicaba a su llegada a tierra la mítica regatista británica Dee Caffari, caña del Tilakkhana II, destacando además que “para nosotros esta regata es un buen inicio de temporada y una oportunidad para ajustar cosas con una tripulación parcialmente renovada”.

Ino Veritas domina en ORC 0

En ORC 0, el dominio ha sido claro para el Ino Veritas de James Neville, que se impone con autoridad tras firmar dos victorias parciales. El barco británico cuenta entre sus filas con el regatista neozelandés Dean Barker, con hasta seis ediciones de Copa América a sus espaldas.

Por detrás, el Aproperties – Blue Carbon de Toni Guiu, line honours en La Larga, y el Aifos 500, patroneado por Jaime Rodríguez-Toubes, mantienen una intensa pugna en el podio tras repartirse los segundos y terceros puestos. El barco catalán es segundo mientras que el de la Armada Española es tercero.

Liderazgo internacional en ORC 1

Con diez barcos en la línea de salida de ORC 1, la tabla está encabezada por el alemán Elena Nova, del RCN Palma, seguido del estonio Nola y del monegasco Vargen, en un podio de marcado carácter internacional.

Magica manda en ORC 2

También en ORC 2 la jornada ha estado marcada por la igualdad, con el Magica de Marco Corno (CN El Masnou) como primer líder tras firmar unos parciales 2-1, empatado a puntos con el equipo local Formula X, del RCN Palma, armado y patroneado por Rodrigo Sanz. Curiosamente ambas son unidades X-41 pero con casi 20 años de diferencia, una del año 2006 y otra de 2024. Por el momento gana la batalla el más veterano, Magica.

Entra en juego toda la flota

Mañana viernes, la regata vivirá una de sus jornadas más completas con la entrada en competición del resto de clases: TP52, ORC 3, ORC 4-5, ORC A2, ORC Sportboats, Espíritu de Tradición, Dragón y Flying Fifteen, completando así la flota de esta 22ª edición.

Está previsto que las clases ORC 0, 1, 2, A2 y Espíritu de Tradición disputen una prueba costera, mientras que el resto afrontarán hasta dos mangas barlovento/sotavento dentro de la bahía.

El parte meteorológico apunta a un viento de Levante de entre 10 y 14 nudos, con posibilidad de algún que otro chubasco. Las pruebas continuarán a partir de las 13:00 horas en la bahía de Palma.