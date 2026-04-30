Ciclismo
El mallorquín Xisco Crespí, campeón de España sub-23 de gravel
El corredor del Illes Balears Arabay se clasifica séptimo en la prueba elite de la tercera edición del Nacional, disputada en el marco del Gran Fondo Sierra de Alcaraz
El ciclismo balear vuelve a celebrar un título nacional. Xisco Crespí, corredor del Illes Balears Arabay, es el nuevo campeón de España sub-23 de gravel tras completar una gran actuación en el Campeonato de España disputado en el marco del Gran Fondo Sierra de Alcaraz, en Albacete.
Crespí finalizó en una meritoria séptima posición de la clasificación general scratch y fue el primer corredor de la categoría sub-23 en la prueba disputada el pasado fin de semana, sobre un exigente recorrido de 120 kilómetros íntegramente por pistas de gravel y que reunió a más de 700 ciclistas.
“El principio de carrera ha sido tenso, todo el rato luchando por la posición y tratando de estar cerca de los élite top, porque eran los que iban a mover la carrera”, explicó Crespí tras la prueba del pasado sábado. “Fue una carrera dura, pero la gestioné muy bien, evitando cualquier tipo de fallo”, resumió el mallorquín.
Bronce de Abdón Vich en categoría máster
El momento decisivo llegó en torno al kilómetro 40, con la entrada en la zona más montañosa del recorrido. “A falta de dos kilómetros para coronar, un ataque de David Valero rompía el grupo. Yo coroné a unos diez segundos del grupo de cabeza formado por unos siete corredores, pero bajando conseguí enganchar y junto a ellos pude hacer el resto de carrera hasta meta”, relató el corredor del Illes Balears Arabay.
El éxito balear se completó con la medalla de bronce de Abdón Vich, del AVA Factory Team, en la categoría Máster 40B.
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