El Mallorca Dance Festival reúne en Calvià a más de 1.000 competidores de 40 países

Calvià se convierte desde este jueves y hasta el próximo domingo en uno de los grandes escenarios internacionales del baile deportivo con la celebración de la quinta edición del Mallorca Dance Festival, una cita que reunirá en el Pabellón de Galatzó a más de 1.000 competidores procedentes de 40 países.

El evento, consolidado ya como una de las competiciones más relevantes del calendario internacional, amplía este año su programación a cuatro días debido al volumen de participación y al nivel de las pruebas previstas. Entre los grandes atractivos figuran el Europeo Absoluto de Bailes Estándar, que se disputará el sábado, y el World Open Latino, una de las competiciones que más puntos reparte para el ránking internacional y que contará con parejas de primer nivel.

Deportistas locales

La edición de este año tendrá también una importante presencia mallorquina. En la competición participarán parejas del club local Calvià Centre de Ball Mallorca, con deportistas que ya compiten habitualmente en el ámbito nacional e internacional. Entre ellos figuran Toni Pomar y Bela Ion, medalla de plata en el Campeonato de España Estándar; Toni Melià y Esther Romero, podio en el Nacional de Estándar; Cristian Milenov y Núria Ramos, finalistas en el Campeonato de España y seleccionados para el Europeo Estándar; Gioele Antonielli y Carla Costa, finalistas en el Europeo de Diez Bailes; Paula Delgado, plata en la Copa de España Estándar y representante en el Mundial; y Vicente Munar y Rosa M. García, bicampeones de Europa de Bailes Estándar.

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El Mallorca Dance Festival vuelve así a situar a Calvià en el mapa internacional del baile deportivo y refuerza la apuesta del municipio por los eventos culturales y deportivos como herramienta de promoción turística fuera de la temporada alta. La competición está cofinanciada con fondos del Impuesto del Turismo Sostenible del Govern balear y cuenta con el apoyo de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.