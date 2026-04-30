Polideportivo
Horarios del fin de semana | Agenda de los equipos mallorquines en competiciones nacionales (1-3 mayo)
Real Mallorca y Palma Futsal abren este viernes el fin de semana competitivo
Son Moix también será escenario el domingo de dos duelos casi decisivos para el Fibwi Mallorca y el Palmer Basket
El partido que el Real Mallorca disputa este viernes, 1 de mayo, abre el fin de semana competitivo para los equipos mallorquines que disputan ligas nacionales. Este festivo, además, el Palma Futsal jugará en Son Moix.
El Palau d’Esports de Son Moix también será escenario el domingo de dos duelos casi decisivos para el Fibwi Mallorca y el Palmer Basket, que están en el tramo final de la fase regular de Primera FEB y pelean por la permanencia.
Viernes, 01 de mayo
FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 34
- Girona-Mallorca .......................................... 21:00
FÚTBOL SALA: Primera División, jornada 28
- Palma Futsal-Santa Coloma ...................... 20:00
Sábado, 02 de mayo
FÚTBOL: Segunda RFEF, jornada 34
- Espanyol B-Atlético Baleares ..................... 18:30
VOLEIBOL: Superliga, semifinal (2/3)
- Guaguas-ConectaBalear Manacor ............. 19:00
HOCKEY: Liga Élite, semifinal (2/3)
- Molina Sport-Espanya Hoquei ................... 20:00
RUGBY: División de Honor B, fase permanencia (jornada 7)
- El Toro-Sitges ................................................................. 13:00
- Barcelon Universitaris (BUC)-Palma Rugby Unión ....... 17:00
Domingo, 03 de mayo
FÚTBOL: Segunda RFEF, jornada 34
- Porreres-Alcoyano ......................................... 12:00
- SD Ibiza-Poblense ......................................... 12:00
- Andratx-Atlètic Lleida .................................... 12:00
BALONCESTO: Primera FEB, jornada 33
- Estudiantes-Palmer Basket .......................................... 11:30
- Fibwi Mallorca-Leyma Coruña ..................................... 18:00
VOLEIBOL: Superliga, semifinal (3/3)*
- Guaguas-ConectaBalear Manacor ............. 19:00
*si el ConectaBalear gana el sábado, habría tercer partido el domingo para decidir al finalista
HOCKEY: Liga Élite, semifinal (3/3)*
- Molina Sport-Espanya Hoquei ................... 12:00
*si el Espanya gana el sábado, habría tercer partido el domingo para decidir al finalista
- Se confirma uno de los mejores lugares para ver el eclipse en Mallorca: 'La ubicación está validada con mucho margen
- Ingo Volckmann: 'Necesito gente que me ayude porque yo solo no puedo gastar dos millones cada temporada
- Costitx en flor 2026: fechas, horarios, aparcamientos y programa de la feria dedicada a las flores
- Educación presenta el nuevo Bachillerato de Excelencia de Baleares: instituto propio en Palma, más de 130 plazas y un acceso selectivo
- Multa de 200 euros por entrar con el coche en estas calles de Mallorca: la nueva zona restringida que ya vigilan las cámaras
- El mejor lugar de Mallorca para ver el eclipse total de Sol de agosto: esta es la zona donde mejor se disfrutará
- El organizador del polémico mercado navideño de sa Feixina no ha pagado el producto local que vendió
- Todas las claves de la simulación del eclipse solar en Mallorca: horarios y ubicaciones para este miércoles y jueves