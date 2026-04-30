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Horarios del fin de semana | Agenda de los equipos mallorquines en competiciones nacionales (1-3 mayo)

Real Mallorca y Palma Futsal abren este viernes el fin de semana competitivo

Son Moix también será escenario el domingo de dos duelos casi decisivos para el Fibwi Mallorca y el Palmer Basket

El Espanya debe ganar dos partidos en la pista del Molina Sport para disputar la final

El Espanya debe ganar dos partidos en la pista del Molina Sport para disputar la final / Lorenzo Salom

Redacción Deportes

Palma

El partido que el Real Mallorca disputa este viernes, 1 de mayo, abre el fin de semana competitivo para los equipos mallorquines que disputan ligas nacionales. Este festivo, además, el Palma Futsal jugará en Son Moix.

El Palau d’Esports de Son Moix también será escenario el domingo de dos duelos casi decisivos para el Fibwi Mallorca y el Palmer Basket, que están en el tramo final de la fase regular de Primera FEB y pelean por la permanencia.

Viernes, 01 de mayo

FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 34

  • Girona-Mallorca .......................................... 21:00

FÚTBOL SALA: Primera División, jornada 28

  • Palma Futsal-Santa Coloma ...................... 20:00

Sábado, 02 de mayo

FÚTBOL: Segunda RFEF, jornada 34

  • Espanyol B-Atlético Baleares ..................... 18:30

VOLEIBOL: Superliga, semifinal (2/3)

  • Guaguas-ConectaBalear Manacor ............. 19:00

HOCKEY: Liga Élite, semifinal (2/3)

RUGBY: División de Honor B, fase permanencia (jornada 7)

  • El Toro-Sitges ................................................................. 13:00
  • Barcelon Universitaris (BUC)-Palma Rugby Unión ....... 17:00

Domingo, 03 de mayo

FÚTBOL: Segunda RFEF, jornada 34

  • Porreres-Alcoyano ......................................... 12:00
  • SD Ibiza-Poblense ......................................... 12:00
  • Andratx-Atlètic Lleida .................................... 12:00

BALONCESTO: Primera FEB, jornada 33

  • Estudiantes-Palmer Basket .......................................... 11:30
  • Fibwi Mallorca-Leyma Coruña ..................................... 18:00

VOLEIBOL: Superliga, semifinal (3/3)*

  • Guaguas-ConectaBalear Manacor ............. 19:00

*si el ConectaBalear gana el sábado, habría tercer partido el domingo para decidir al finalista

HOCKEY: Liga Élite, semifinal (3/3)*

  • Molina Sport-Espanya Hoquei ................... 12:00

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*si el Espanya gana el sábado, habría tercer partido el domingo para decidir al finalista

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