Muere Xisco Estarellas, el ‘Capitán Tormenta’ de la náutica balear

La náutica mallorquina despide a una de sus figuras más queridas. Francisco Estarellas Martorell, conocido popularmente como Xisco Estarellas y apodado ‘Capitán Tormenta’, ha fallecido dejando una vida estrechamente ligada al mar, a las grandes travesías y al Real Club Náutico de Palma, entidad de la que era socio y que ha informado de su fallecimiento.

Nacido en Palma el 2 de septiembre de 1938, Estarellas creció en El Molinar, junto al mar, y desde muy joven empezó a navegar. Con apenas 12 años ya participaba en regatas de vela latina en la bahía de Palma. Con el tiempo se convirtió en uno de los navegantes mallorquines más destacados de su generación.

Su nombre quedó unido para siempre al Sirah, un velero de madera de 11,67 metros —38 pies— construido en astilleros mallorquines. A bordo de este barco realizó su gran aventura: una vuelta al mundo a vela que comenzó el 4 de octubre de 1997 y concluyó con su regreso a Mallorca el 30 de junio de 1999. En aquella travesía le acompañó su hijo Toni durante todo el viaje; su otro hijo, Miquel, navegó con ellos durante varios meses, y su esposa, Jerònia, se incorporó en distintos tramos. El viaje, con 173 escalas, estuvo marcado también por momentos difíciles y averías.

Antes de aquella circunnavegación, Estarellas ya había cruzado varias veces el Atlántico. Su trayectoria incluye nueve cruces atlánticos con el Sirah, según recuerda el Real Club Náutico de Palma, y también dos Campeonatos de España de clase crucero con el barco Omi, patroneado por Quico Llompart.

El Real Club Náutico de Palma lo recuerda como un socio carismático, muy apreciado por socios y navegantes, siempre dispuesto a compartir historias de mar. Parte de aquellas vivencias quedaron recogidas en el libro 'Tormentas, piratas y tiburones', escrito junto a su hijo Toni, en el que relató su vuelta al mundo.

Además de navegante, Xisco Estarellas estuvo vinculado a Calzados Estarellas, la zapatería más antigua de Palma, en la calle Colom, como tercera generación familiar al frente del comercio. En 2019 recibió un Premio Brújula especial de Gaceta Náutica por su papel como pionero de las grandes travesías oceánicas de recreo.

Con su muerte, Mallorca pierde a un marino de los de antes, un navegante que vivió el mar con pasión y respeto. Su recuerdo quedará unido al Sirah, a sus largas singladuras y a la huella que dejó entre quienes navegaron o conversaron con él.